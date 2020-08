»Det her virker meget, meget mystisk.«

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter at B.T. onsdag har afsløret, at både Pernille Skipper (EL) og Josephine Fock (AL) ikke var inviteret til et hemmeligt partiledermøde hos Mette Frederiksen i weekenden.

Mødet var en dyb fortrolig orientering om spionskadalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, som blev meldt ud i offentligheden mandag.

Mens alle andre partier var inviteret, blev Enhedslisten og Alternativet holdt uden for døren, oplyser partierne til B.T.

Begge partier undrer sig over, hvorfor de blev udelukket fra Mette Frederiksens orientering. Og ifølge Henrik Qvortrup er det også meget usædvanligt.

»Pernille Skipper er formand for et af regeringens vigtigste støttepartier. Der må ligge særdeles tungtvejende grunde bag, at Mette Frederiksen ikke vil have hende siddende til et møde, hvor andre partileder bliver orienteret om fortrolige forhold,« siger han:

»Man får uundgåeligt tanken, at der kunne ligge en sikkerhedsvurdering bag, at Skipper ikke er inviteret med.«

På mødet gav Mette Frederiksen en orientering om skandalen med et budskab om, at det ikke så godt ud, og at sagen skal undersøges til bunds.

Det skete under fuld fortrolighed, inden sagen eksploderede i offentligheden mandag.

Her kom det frem, at FE ifølge Tilsynet med Efterretningstjenester, TET, har givet urigtige oplysninger samt tilbageholdt oplysninger for tilsynet om forhold i spiontjenesten.

FE skulle desuden have brudt dansk lov ved at have iværksat 'operationelle aktiviteter' ved at indhente 'betydelige oplysninger' om danske statsborgere.

Endelig har spiontjenesten overvåget en ansat i TET, lyder anklagen.

B.T. har været i kontakt med Enhedslisten, som ikke vil kommentere sagen, selv om partiet er dybt forundrede over, at Pernille Skipper ikke blev inviteret til mødet i Statsministeriet.

Tavsheden kan tyde på, at det ikke er tilfældigt, at Skipper ikke modtog en invitation, mener Henrik Qvortrup.

»Jeg noterer mig også, at Enhedslisten tilsyneladende ønsker at dysse sagen ned. Under normale omstændigheder ville Pernille Skipper have beklaget sig højlydt,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl deltog heller ikke i det hemmelige møde af praktiske årsager. Han var dog blevet inviteret.

Statsministeriet har ingen kommentarer til sagen.