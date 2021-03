»Det kan godt være, der er nogen, der har fået sig en lang næse.«

Sådan siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, om tirsdagens genåbning.

Her til aften blev regeringen og dens støttepartier enige om en yderligere genåbning, der blandt andet sender efterskoleever tilbage i skole fra på mandag. Derudover må 5.-8. klasseselever mødes én da ugentiligt. Uden for.

Så spørgsmålet er, hvor meget man reelt kan tale om en genåbning af samfundet, mener Henrik Qvortrup.

Og jeg ville frygte, hvis jeg var Mette Frederiksen, at de resterende to tredjedele måske føler, for at sige det på lidt bramfrit dansk, at de bliver pisset på Henrik Qvorturp, Politisk redaktør, BT

»Der er selvfølgelig nogen, der får noget ud af det, men vi er jo efterhånden ført ind i en virkelighedsoplevelse af, at vi danskere skal være taknemmelige, bare vi får lidt,« siger Henrik Qvortrup og uddyber:

»Jeg tror, der er mange, der føler sig snydt. Men omvendt må man give statsmininisteren, at hun har en evne til at male fanden på væggen først, og når hun så allernådigst åbner op, så er hun den første til at sige: Se her, hvad vi gør for jer. Men jeg synes næsten, det er at gøre grin med folk, når det som alle børn og forældre savner, det er at vende tilbage til skolen,« siger han.

Han henviser blandt andet til, at de beregninger for antal indlagte, som man baserede den seneste genåbning af de mindste skoleklasser og butikslivet på, har vist sig at være overvurderede. Det har direktør for Statens Serum Institut udtalt mandag.

Derfor mener Henrik Qvortrup, at regeringens troværdighed efterhånden hænger i en tynd tråd.

BTs politiske redaktør mener, regeringens troværdighed hænger i en tynd tråd. Foto: Scanpix Foto: Jon Wiche Vis mere BTs politiske redaktør mener, regeringens troværdighed hænger i en tynd tråd. Foto: Scanpix Foto: Jon Wiche

»Der er blevet råbt ulven kommer mange gange. Så fik vi at vide, at dén mutation vil få det hele til at eksplodere. Så fik vi at vide, at dén genåbning vil give så og så mange indlagte, og det meste har ikke holdt stik. Vi læner os derfor op ad noget, der kan blive opfattet som en provokation,« siger han.

Foruden skolerne kan erhvervslivet også se frem til en lempelse af restriktionerne.

Fremover må butikker op til 5.000 m2 eller derover have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 m2.

Men det var en indrømmelse, som regeringen var nødt til at give, mener Henrik Qvortrup, fordi de nuværende regler var ulogiske.

Han vurderer, at danskerne lige nu befinder sig i to lejre, og Mette Frederiksen taler kun til den ene lejr.

»Det er dem, der søger tryghed for alt i verden og som ikke har et livsgrundlag at miste. Det kan være pensionister eller offentligt ansatte. Men de andre, tror jeg, statsministeren er ved at miste,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke sige, at danskerne generelt er sure på Mette Frederiksen, for meningsmålingerne taler deres eget meget klare sprog. Men det er stadig kun hver tredje dansker, der støtter regeringen. Og jeg ville frygte, hvis jeg var Mette Frederiksen, at de resterende to tredjedele måske føler, for at sige det på lidt bramfrit dansk, at de bliver pisset på,« siger Henrik Qvortrup.