Knap havde Frank Jensen meddelt, at han trak sig som overborgmester i København i kølvandet på det oprørte hav af krænkelsessager, før jagten på Socialdemokratiets næste overborgmesterkandidat blev sat ind.

Og hvis der er en ting, der er som godt som sikkert, så er det, at det bliver en kvinde, der fremover skal stå på broen for socialdemokraterne i København.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortup, som nedenfor peger på fem kvinder, der kan overtage posten efter Frank Jensen.

»Socialdemokraterne er nødt til at rulle et stort navn ind. Og jeg tør næsten godt garantere, at det bliver en kvinde. Det ligger ligesom i tiden. Lars Weiss (fungerende overborgmester, red.) er blot en overgangsfigur,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»Frank Jensen var nødt til at gå. Hvis han var blevet siddende, ville det have været en næsten overmenneskelig fristelse for Enhedslisten ikke at sende Johanne Schmidt-Nielsen ind i kampen om overborgmesterposten. For hun ville formentlig have vundet over Frank Jensen og dermed brudt over 100 års socialdemokratisk styre i København.«

Ved kommunalvalget i 2017 fik Socialdemokratiet 27,6 procent af stemmerne, mens Enhedslisten fik 18,4 procent af stemmerne.

Med nedsmeltningen af Alternativet, som fik 10,5 procent af stemmerne i København ved kommunalvalget i 2017, vil Enhedslisten sandsynligvis kunne opsuge en del frafaldne Alternativet-vælgere, og det kan indsnævre forspringet til Socialdemokratiet ved kommunalvalget til november næste år, forudser Henrik Qvortrup.

Blandt andet derfor vil Socialdemokratiet sætte jagten ind på den helt rigtige kandidat, der kan fastholde Danmarks hovedstad på socialdemokratiske hænder.

Og ifølge Henrik Qvortrup er disse fem kvinder gode bud på, hvem der kan blive ny overborgmester i København.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Foto: Henning Bagger

Pernille Rosenkrantz-Theil

Børne- og undervisningsminister, 43 år.

»Hun er kvinde. Hun er kendt, og så har hun et godt tag i Enhedslisten-segmentet, som er ret stort i København.«

Karen Hækkerup. Foto: Katrine Emilie Andersen

Karen Hækkerup

Tidligere justitsminister, 46 år, generalsekretær i UNICEF.

»Hun viste sig som en meget stærk justitstminister. Hun har et stærkt kommunikativt talent, og så hun har i socialdemokratiske kredse et meget godt efternavn.«

Tidligere S-formand og statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto: Henning Bagger

Helle Thorning-Schmidt

Tidligere statsminister, 53 år, bestrider i dag en række bestyrelsesposter.

»Hun er en dark horse, og det er et wild shot. Men hun er et stort navn og ikke mindst et storby-navn, som vil kunne appellere relativt bredt i hovedstaden.«

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sophie Hæstorp Andersen

Formand for Region Hovedstaden, 46 år.

»Hun er driftsikker, og hun har stor erfaring fra Region Hovedstaden. Men hun er ikke på samme måde som de andre et stort navn.«

Christine Antorini. Foto: Henning Bagger

Christine Antorini

Tidligere undervisningsminister, 55 år, er i dag direktør i LIFE-læringscentret under Novo Nordisk Fonden.

»Hun er ikke det stærkeste bud, men hun er på god fod med ledelsen i Socialdemokratiet, og så har hun ministererfaring.«