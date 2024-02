Da Mike Fonseca torsdag gjorde sit comeback til Christiansborg, var han omringet af journalister på Borgens gange.

Men sine folketingskollegaer kommer han til gengæld til at kigge langt efter, lyder det fra Henrik Qvortrup, B.T.s politiske analytiker.

Han kalder Fonseca for Folketingets nye 'persona non grata', og peger på særligt ét dilemma, som gør 'Fonseca-sagen' svær at tale om for resten af Folketingets politikere.

»Han fanger jo sine Christiansborg-kollegaer på et sted, hvor de i hvert fald lige skal overveje hvordan de vil svare,« siger Henrik Qvortrup.

B.T. har, siden Mike Fonseca onsdag proklamerede sit comeback, spurgt en lang række politikere om de kan samarbejde med eks-Moderaten.

I skrivende stund er kun to vendt tilbage på vores henvendelser - kun for at sige 'ingen kommentarer'.

Det kommer ikke bag på Henrik Qvortrup.

»Problemet for politikerne er, at hvis man bliver for forarget, bliver man nemt fanget i en snak om hykleri og dobbeltmoral, da Fonseca jo ikke har gjort noget ulovligt,« siger Qvortrup og fortsætter.

»Men, hvis ikke du bliver forarget nok, bliver du defensor for ulækre mænd, der har seksuelt samkvem med meget unge piger.«

Det er et spørgsmål om lovgivning mod moral, lyder det fra Qvortrup. Han minder om, at Folketingets politikere netop er de eneste i landet, der faktisk kunne ændre loven på området, hvis de virkelig synes, det er så galt.

Historien om den 15-årige kæreste kommer til at klæbe sig til Fonseca som en tatovering, men ifølge Henrik Qvortrup vil det være nemmere at få fjernet en tatovering end det vil være for Mike Fonseca at ryste denne historie af sig.

»Det er ikke nogen sjov tid for Fonseca. Han er den udstødte fra nu af. Og han kommer ikke ind i varmen igen. Han vil for evigt være forbundet med den her sag. Der er intet comeback i sigte,« siger Henrik Qvortrup.

Qvortrup påpeger i øvrigt, at ingen kendte Mike Fonseca før sagen om hans unge kæreste fik mediernes øjne til at rette mod den 28-årige sygeplejerske fra Køge.

»Det er skæbnens ironi, at første gang han optræder, er når han står med en skandalesag. Ingen kendte ham før det her, og derfor kommer det til at sidde ekstra meget fast,« siger Henrik Qvortrup.

Mike Fonseca forlod Moderaterne i november i forbindelse med sagen om kæresten, da forholdet er et brud på partiets adfærdskodeks. Derefter gik han på sygeorlov.

Mike Fonseca blev under sin sygeorlov meldt til politiet for grooming. Politiet endte dog med ikke at rejse sigtelse i sagen.

Fonseca siger i dag, at han ikke har haft en seksuel relation med den unge pige, da hun var under 15 år. Han vil dog ikke fortælle, hvor gammel pigen var, da han mødte hende første gang.

Mike Fonseca har tidligere luftet tanker om at søge ind i et nyt parti. Flere partier har dog flere gange afvist at ville tage ham ind.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' her, eller hvor du lytter til dine podcast.