Venstre går ikke længere ind for at nedlægge regionerne. Det meldte partiformanden Jakob Ellemann-Jensen ud lørdag middag.

En kovending for partiet, der kan syne forvirret og søgende, hvis du spørger politisk redaktør på B.T., Henrik Qvortrup.

»Det lugter af, at Ellemann ikke ved, hvilket ben han skal stå på. Han er ved at justere partiet. Det er, som om man er ved at rense ud i Løkke-æreaen. Ligesom da Thorning og Corydon blev skrevet ud af Socialdemokratiets historie. Det er det, som sker med Løkke nu,« siger Henrik Qvortrup.

Vi skal nemlig ikke huske længere tilbage end januar 2019, hvor daværende partiformand og statsminister, Lars Løkke-Rasmussen, præsenterede en ny sundhedsreform der skulle nedlægge regionerne.

Dengang var det for at skabe et mere sammenhængende og nært sundhedssystem.

Om det ikke gælder mere, melder Ellemann ikke noget om. Men han fortæller i sit Facebook-opslag, at han har lyttet til Venstres bagland.

Men det er ikke første gang, Ellemann går mod Løkkes politik.

»Ellemann har også meldt ud, at han ikke kan danne regering med de Radikale, hvilket også er i strid med Lars Løkke-Rasmussens politik. Det lugter af en identitskrise. Løkkes Venstre er ikke til at genkende,,« siger Henrik Qvortrup.

Det er altså en helt anden kurs, vi ser fra Venstre lige nu. Et Venstre, Henrik Qvortrup har svært ved at se Lars Løkke-Rasmussen i.

»Han ændrer hele tiden kursen. Han er noget søgende, andre vil sige, han er i panik.«

Ifølge Henrik Qvortrup handler det altså om, at Jakob Ellemann-Jensen skriver Lars Løkke-Rasmussen ud af Venstres historie og ændre partiets holdning. Men samtidig er han forvirret over, hvor partiet skal hen. En ændring af partiet, der kan være problematisk for vælgerne:

»Den ene dag gælder noget, den anden dag noget andet. Hvad med alle argumenterne for at nedlægge regionerne? Måske han (Ellemann red.) er blevet klogere, men man kan sidde tilbage med et indtryk af, at nu skal der virkelig justeres,« siger Henrik Qvortrup.