Dansk Folkeparti fejrer lørdag sit 25-års jubilæum til partiets årsmøde, som du kan følge direkte her på siden fra kl. 10.30, og der er meget på spil i denne omgang.

For DF står midt i en krise, og partiets formand – Kristian Thulesen Dahl – er ifølge B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup på meget tynd is.

»Det kunne på mange måde have været anledning til fest, men der bliver ingen fejring i dag. Dels er der corona, men DF er et parti på hælene, det er kun gået én vej siden deres dårlige valg, og det er nedad,« siger han.

Ifølge Henrik Qvortrup har DF's hverdag budt på tal, der ligger på 5 til 5,5 procent i meningsmålingerne, og det er katastrofalt for den i forvejen pressede formand.

»Tingene strammes for Kristian Thulesen Dahl. Han er i forvejen en meget svækket formand, det går dårligt i meningsmålingerne, og andre partier presser på og tager DF's kernepolitik væk fra dem. Derfor bliver det spændende at se, om Thulesen Dahl kommer til at beskrive den krise partiet står i, eller om han går en stor bue udenom.«

»Mit bud vil være, at han slår det hen og på ingen måde nævner, at krisen kradser i Dansk Folkeparti. Så man skal ikke forvente en erkendelse fra formanden i Dansk Folkeparti,« siger Qvortrup.

Kristian Thulesen Dahl har været formand siden 2012, så det er ikke hans første gang på talerstolen til et årsmøde. Det kan dog blive hans sidste, for selvom meget står på spil til selve årsmødet, så er der også andre ting på dagsordnen, der kan være skelsættende for Kristian Thulesen Dahl.

»Det lyder kedeligt, men senere på dagen er der valg til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Her kan man få et praj om, hvordan Thulesen Dahl kommer til at stå. Magten i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse kan tippe væk fra Thulesen Dahl, og så vil han være på meget tynd is,« lyder det fra Henrik Qvortrup, der glæder sig til at følge udviklingen i løbet af dagen.

Kristian Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt, Peter Skaarup, René Christensen og Martin Henriksen er blandt andet dem som er repræsenteret i partiets hovedbestyrelse.

»Der har været flere manøvrer fra Thulesen Dahls side for at besværliggøre nye kandidaters valg til hovedbestyrelsen. Kristian Thulesen Dahl vil gøre alt for, at han får flere støtter i hovedbestyrelsen, så han har større chance for at beholde sin formandspost.«

»Derfor bliver det ekstra spændende at se, hvad der kommer til at ske, både i hovedbestyrelsen, men så sandelig også til årsmødet. Det er et af de årsmøder, hvor der rent faktisk kan ske noget, og nerverne i den grad sidder ude på tøjet.«

Tidligere på ugen meddelte partifællen Peter Kofod, at han ville stille op til hovedbestyrelsen. Her fortalte han, at Dansk Folkeparti bliver nødt til at kigge indad. Han understregede dog i sit Facebook-opslag, hvor han offentliggøre sit kandidatur, 'at det er ikke en opstilling, der har rødder i trods eller vrede, men derimod en, der har rødder i min ubetingede støtte og opbakning til partiet og baglandet.'

Udover valg til hovedbestyrelsen skal der også vælges en ny partisekretær, da den nu afgående Poul Lindholm Nielsen stopper. Dermed kan det også være en vigtig brik for Thulesen Dahl at få en af hans støtter til at overtage posten som partisekretær, da det vil give en automatisk plads i hovedbestyrelsen, og det kan derfor give Thulesen Dahl en større chance for at overleve som formand, fortæller Henrik Qvortrup.

Tidligere på ugen har der været stor kritik af Dansk Folkepartis årsmøde, da det ikke kommer til at foregå online, ligesom andre partier har gjort. I stedet samles partifæller blandt andet i Odense til at overvære Dansk Folkepartis årsmøde og fire andre steder i landet.