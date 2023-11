Sagen om Mike Fonsecas forhold til en 15-årig pige har ikke bare fået regeringens flertal til at se uhyre skrøbeligt ud.

Den får også den i forvejen noget skrøbelige tiltro på Christiansborg til Moderaterne som et seriøst parti til at vakle, lyder det nu fra B.Ts. politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Hans melding kommer, efter gruppemedlem Jeppe Søe tirsdag gik direkte imod sit eget partis politiske ordfører, Monika Rubin.

Monika Rubin lavede lørdag et Facebook-opslag, hvor hun beskrev Fonsecas opførsel i forbindelse med hans forhold til en kun 15-årig pige som grooming.

Grooming er en strafbar handling, der kan give op til to års fængsel, og dén beskyldning fik altså Jeppe Søe til at lange ud efter den politiske ordfører foran partiets gruppeværelse.

»Der er ikke belæg for at kalde det grooming. Derfor synes jeg ikke, man skal bruge det udtryk. Jeg ville ikke selv have gjort det,« lød det fra Jeppe Søe, før han fortsatte med at sige, at man skulle passe på med at komme med anklager om strafbare handlinger uden dokumentation.

»Jeppe Søe har formentlig en juridisk pointe, i det han siger. Men det havde nok været smartere ikke at sige noget og holde helt lav profil her,« siger Henrik Qvortrup.

Indtil videre er det nemlig lykkedes Moderaterne at holde sagen om den 28-årige Mike Villa Fonsecas forhold til en 15-årige pige ud i helt strakt arm.

Men med sine udtalelser om sin kollega får Jeppe Søe pludselig skabt en debat om sagen, der handler om forskellige holdninger i partiet til håndteringen af sagen.

Og det er ganske enkelt for rodet en kommunikation i så betændt en sag, lyder det fra Qvortrup.

»Jeg tror, at Jeppe Søe er blevet oprigtigt vred over hendes (Monika Rubins, red.) udtalelse. Man kan også argumentere for, at det er over stregen at antyde, at der er sket noget kriminelt i sagen uden at have noget belæg for det. Men hvis man ikke ville skabe ballade, skulle man tage jo tage den internt,« siger han.

Ifølge Qvortrup begynder Moderaterne mere og mere at ligne et parti, der kun bliver holdt sammen af en stærk formand i Lars Løkke Rasmussen.

»Det bringer mindelser om et parti som Fremskridtspartiet, hvor Mogens Glistrup som karismatisk frontfigur formåede at trække en hel masse mennesker ind, hvoraf en hel del viste sig at være nogle lykkeriddere og lige rigeligt kulørte typer,« siger Henrik Qvortrup.

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen, som Henrik Qvortrup hver uge laver podcasten 'Borgen Unplugged' sammen med, sagde før folketingsvalget i november 2022 i et program på TV 2, at Moderaterne var »en klovnebus«, som man ikke kunne basere et flertal på.

»Jeg synes, man må give Lars Trier Mogensen, at han var profetisk, da han sagde det. Ikke bare de her sager, men nu også håndteringen af dem gør, at det er svært at tage det seriøst. Man kan vel sige, at den moderate klovnebus ikke bare er sat i gear, men nu også er trillet ud på motorvejen,« siger Qvortrup.

Moderaterne har mistet tre folketingsmedlemmer siden valget i 2022.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen, hvor du i afsnittet herunder kan høre netop Jeppe Søe fortælle om Moderaternes baggrundstjek af skandaleramte Jon Stephensen.