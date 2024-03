Magnus Heunicke får nu- igen igen – en opsang fra sine politiske kollegaer for ikke at lave nok. Eller måske rettere for ikke at gøre noget som helst.

Denne gang kommer kritikken fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, der bestemt ikke lægger fingrene imellem, når hun skal bedømme miljøministerens indsats – eller mangel på samme.

»Ministeren siger, at han gerne vil være med til at redde havmiljøet – men han foretager sig intet, og det er noget hykleri. Han er en lakaj for landbruget,« siger Pia Olsen Dyhr i et interview i Politiken.

Pia Olsen Dyhrs kritik kommer oven på flere måneders kritik af Magnus Heunicke i flere sager, hvor kritikken af ministeren har én fællesnævner, og den er, at Heunicke ikke foretager sig nok.

»Det er noget af et fald fra tinderne, vi er vidne til her. Det kan godt være, at nogen var uenige i den politik, der blev ført under coronakrisen, men Magnus Heunickes personlige popularitet eksploderede,« lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det var en hård tur for ham. Man sidder lidt tilbage med indtrykket af, at det var ham magtpåliggende at få en ministerpost, der var lidt mere et frikvarter,« siger han.

Problemet lige nu for Heunicke er bare, at frikvarteret er slut.

Særligt efter at ildsvindet i de danske farvande har nået historiske højder, og Berlingske i september kunne bringe en meget omtalt billedserie af døde danske havbunde, er der kommet mere fokus på miljøpolitikken.

Ikke en god sag for Heunicke, der har udråbt sig selv til 'Havets minister'.

»Ikke alene har vi havmiljøet, vi har også en sag som Nordic Waste. Her har vi så en Heunicke, der igen ligner en politiker, der for sent opdagede, at den autopilot, han troede, han kunne drive sit ministerium på, ikke længere er tilstrækkelig,« siger Henrik Qvortrup.

Han peger samtidig på, at Magnus Heunicke også har en række gode kvaliteter, der kan hjælpe ham.

»Han er nok den mest sympatiske sortsnakker, der findes på Borgen. Han er i dén grad likeable, når han siger noget, som ingen fatter hat af. Indtil man så finder ud af at hov, manden siger jo ingenting,« siger han.

»Kritikken af ham rykker et niveau op nu, at når sådan en som Pia Olsen Dyhr, der går ud med så voldsom en kritik. Det der tilbagelænede regime, han har kørt indtil videre, går i hvert fald ikke længere. Nu er det blevet en ting i sig selv, at Magnus er doven, og at han taler sort,« siger Henrik Qvortrup.

I december fik Magnus Heunicke i B.T. voldsom kritik for ikke at passe sit arbejde som miljøminister, da han ikke havde inviteret til politiske forhandlinger på miljøområdet i et helt år.

Han fik også den tvivlsomme ære af at blive kåret til Årets Yndlingsoffer i det danske satiremagasin Svikmøllen for ikke at foretage sig noget som helst, mens miljøet lider, og havbundene ligger døde hen.

Senest har Magnus Heunicke været i samråd for at forklare, hvorfor arbejdet med en række planlagte naturnationalparker tilsyneladende er gået i stå, og nu bliver forsinket i flere år.

