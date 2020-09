Morten Messerschmidt spiller dobbeltspil, når han i et interview med Politiken siger, at han ikke planlægger et opgør mod Kristian Thulesen-Dahl.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Det er rent bluf,« siger han.

Fredag stillede næstformand Morten Messerschmidt sig op i et interview i Politiken sammen med formand Kristian Thulesen Dahl. Det sker efter uger med intense spekulationer om, hvorvidt et formandsopgør er på vej i Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti fortsatte søndag deres årsmøde i Herning Kongrescenter i 2016. Her ses medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt hilse på Kristian Thulesen Dahl efter sin tale.

I interviewet med Politiken erkender Morten Messerschmidt, at han gerne vil være formand for partiet, men vel at mærke først den dag, Kristian Thulesen-Dahl selv vælger at forlade posten.

»Den dag Kristian træffer beslutning om ikke at ville være formand længere, så er jeg klar, hvis et årsmøde ønsker det. Det er jo årsmødet, der vælger formanden. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det er Kristians beslutning, hvor længe han vil være formand. Det er ikke andres,« siger Morten Messerschmidt til Politiken.

Den historie bliver ikke købt af B.T.s politiske redaktør, der i søndags citerede centrale kilder i partiet for at sige, at Kristian Thulesen Dahl i partiet anses for Dead Man Walking.

Og det er stadig tilfældet her en lille uge senere, fastholder han.

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020

»Lad os skære igennem alt det der. Messerschmidt så hellere ryggen af Tulle i dag end i morgen. Men han er nødt til at spille spillet, for hvis han bliver for ivrig, kan det spolere det, der er hans ultimative plan, nemlig så snart som muligt at være formand i Dansk Folkeparti,« siger Qvortrup.

I interviewet med Politiken siger Kristian Thulesen-Dahl, at han også ser Morten Messerschmidt som en oplagt kandidat til posten som formand. Når den tid kommer vel at mærke.

Men selvom formand og næstformand altså udadtil giver udtryk for at være rørende enige om magtforholdet, så er det ifølge Qvortrup ikke andet end spil for galleriet.

»Messerschmidt spiller for tiden det, jeg vil betegne som en slags dobbeltspil. Udadtil giver han den i rollen som loyal sekundant til Kristian Thulesen-Dahl, men det er ikke andet end et show, for i realiteten venter han bare på, at chancen er der, og så hugger han til,« siger Qvortrup.

Kun én ting forhindrer lige nu Morten Messerschmidt i at gå direkte efter formandsposten, og det er den uafsluttede sag om muligt misbrug af midler gennem den EU-skeptiske paraplyorganisation Meld og den tilknyttede fond Feld.

»Det vil være fatalt for ham, hvis han tager opgøret, og der så to dage senere kommer en rapport, der sår tvivl om hans rolle i Meld og Feld-sagen,« vurderer Qvortrup.

Sagen blev først undersøgt af EUs antikorruptiosenhed, OLAF, og blev senere overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet,SØIK, populært kaldet bagmandspolitiet.

Hvornår SØIK ventes at færdiggøre arbejdet er uvist, men i DF er der ifølge Qvortrup en forvententning og forhåbning om, at der kommer en afklaring i sagen på denne side af nytår.