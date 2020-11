Mogens Jensens tid som fødevareminister rinder ud. Det vurderer B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

»Mogens Jensen er dead man walking,« siger Henrik Qvortrup med et udtryk hentet fra dødsgangene i de amerikanske fængsler.

»Mit bedste bud er, at han ikke er minister om en uge.«

Qvortrup mener, at fødevareministeren er dødsmærket efter spørgetimen i folketinget og det efterfølgende pressemøde, hvor Mette Frederiksen forsøgte at redegøre for den ulovlige ordre om at dræbe alle mink.

.@MogensJensenS er dead man walking. Statsministerens ordvalg er ildevarslende for fødevareministeren. Hun udtaler sig præcis så iskoldt, som regeringsledere plejer, lige før de trækker støtten til en minister.

Men hvis pilen peger på Mogens - hvorfor så ikke på hende selv? — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 10, 2020

»Mette Frederiksen holder ham ud i iskold strakt arm. Det er sådan, det foregår, når en statsminister ikke længere har tillid til sin minister,« siger Henrik Qvortrup efter at have overværet spørgetimen og pressemødet.

Flere partier i oppositionen har krævet ministerens afgang, og Enhedslisten har også givet udtryk for at minksagen kan ende med, at Mogens Jensen ikke længere er minister. Og selvom Mette Frederiksen siger, at hun har tillid til alle sine ministre, er det ikke ensbetydende med, at hun stadig har tillid til Mogens Jensen om et par dage, vurderer Qvortrup.

Hvis Mogens Jensen ender i den elektriske ministerstol ændrer det ifølge Qvortrup ikke ved, at Mette Frederiksen også selv har et ansvar for den ulovlige ordre.

»Det er bekvemt for hende at lægge den her sag over på Mogens Jensen, for så har hun et bodsoffer, men det står tilbage, at den ordre blev givet på et pressemøde hvor både Mogens Jensen og Mette Frederiksen var til stede. Det er behandlet i regeringen koordinationsudvalg. Der sidder Mette Frederiksen, men ikke Mogens Jensen, så der er et logisk brist i, at Mogens Jensen skal betale prisen, men sådan er politik. Støttepartierne vil gerne ofre en minister, men ikke stille et mistilidskvotum til hele regeringen,« siger Qvortrup.