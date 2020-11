»Hvis Mette Frederiksen havde forestillet sig, at hun skulle ind og hælde vand ud af ørene, så fik hun sig noget af en brat opvågning.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften gæstede både Go' Aften Live på TV 2 og Aftenshowet på DR.

Ved flere lejligheder siden coronakrisens start har statsministeren gæstet de to programmer, selvom andre medier har haft svært ved at få hende i tale.

»Hidtil har det været sådan, at vi som journalister har været henvist til to spørgsmål på pressemøderne, og så har hun ellers kunnet møde op i behagelige omgivelser på Aftenshowet og Go' Aften Live og være mere eller mindre sikker på at kunne sige hvad som helst, uden at blive udfordret,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup mener, der er grund Go aften Live og aftenshowet efter torsdagens interviews.

»Den fest sluttede i aften.«

Både vært på Go' Aften Live, Abdel Aziz Mahmoud, og værterne på Aftenshowet, Mette Bluhme Rieck og Ulla Essendrop, havde forberedt en række kritiske spørgsmål angående regeringens håndtering af mink-sagen.

Og hverken værterne på det ene eller andet medie, havde i sinde at lade statsministeren løbe om hjørner eller undlade at svare at svare på deres spørgsmål.

Eksempelvis spurgte Abdel Aziz Mahmoud, hvornår i processen Mette Frederiksen sikrede sig, at der var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Politikerne skal vide, at der ikke er noget ' safe space'. Henrik Qvortrup

Et spørgsmål, som Mette Frederiksen kvitterede med svaret: »Det er da et mærkeligt spørgsmål.« Det var TV 2-værten dog ikke enig i og krævede derfor svar på sit spørgsmål.

Også på DR blev der gået kritisk til statsministeren. Blandt andet da Mette Frederiksen understregede, at det er vigtigt, vi har fokus på substansen, nemlig at mennesker kan dø af covid-19, og at det var med dette i baghovedet, at regeringen traf beslutningen om at kræve alle mink aflivet.

»Så hvis bare man henviser til folkesundheden, så kan man lave så vidtgående restriktioner og så vidtgående tiltag som muligt?,« lød reaktionen fra Ulla Essendrop.

Henrik Qvortrup mener da også, at der er god grund til at uddele ros til både Go Aften Live og Aftenshowet efter torsdagens interviews.

Tværtimod, statsminister. Det er et virkelig godt spørgsmål, som @AbdelsTweet stiller.

»I aften må vi kippe med flaget for vores kolleger på de to programmer. De trådte i karakter,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Politikerne skal vide, at der ikke er noget ' safe space', og det er især vigtigt, når vi har at gøre med en statsminister, som typisk spekulerer i at unddrage kritiske spørgsmål.«

»Nu må statsministeren erkende, at det 'free ride', det trods alt er, at hun ikke vil stå til regnskab over for de klassiske medier, det sluttede i aften, hvor vores kolleger var klar til at tage opgaven op,« siger Henrik Qvortrup.