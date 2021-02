Der var ikke nogle store overraskelser, da regeringen onsdag formiddag præsenterede deres plan for den gradvise genåbning af samfundet.

»Planen er karakteriseret ved, at den lægger sig op af den ekspertvurdering, som de har modtaget,« siger politisk redaktør på B.T., Henrik Qvortrup.

Han bemærker i den forbindelse, at det er værd at hæfte sig ved, at eksperternes vurderinger langt fra er eksakt videnskab.

»Jeg tror ikke, man fornærmer nogen, hvis man siger, at det scenarie de baserer deres anbefalinger på er ‘worst case’,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke holder pressemøde om genåbning af samfundet på Christiansborg onsdag den 24. februar 2021.

Derfor er det også en regering, som fortsat ønsker at gå med livrem og seler, selvom de heller ikke er blinde for den frustration, som vokser i vores nedlukkede samfund, fortæller Henrik Qvortrup.

»Regeringen har tænkt; ‘vi er nødt til at finde balancen mellem at imødekomme den frustration, som enhver med øjne i hovedet kan se vokser ude blandt danskerne, men på den anden side skal vi ikke gøre det på en måde, hvor man kan beskyldes for at spille hasard med danskernes liv.«

Men hvor regeringens insisteren på forsigtighed er velkendt, så er de andre partiers ageren i forbindelse med planerne for genåbning til gengæld ny, fortæller Henrik Qvortrup.

»Gennem de sidste par uger har der været et helt andet politisk mod. Også fra oppositionen. De vil ikke reduceres til statister, der bare legitimerer regeringens beslutninger.«

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup

Efter formiddagens pressemøde, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og justitsminister Nick Hækkerup præsenterede den nye genåbningsplan, blev det meldt ud, at Mette Frederiksen også vil holde pressemøde senere på dagen.

Og det var hun nødt til, vurderer Henrik Qvortrup.

»Hun har skabt en tradition for, at når der meldes noget større ud, der handler om corona, så skal der være en mulighed for at møde statsministeren og høre, hvad hun siger.«

Det skyldes først og fremmest, at pressemøderne er mere end en nøgtern udmelding om, hvad der sker.

»Hun står på mål for de beslutninger, der bliver taget, og det ville have set for mærkeligt ud, hvis hun ikke havde været til rådighed i forbindelse med noget, der er så stort som det her,« siger Henrik Qvortrup.

Du kan følge pressemødet i Statsministeriet her på bt.dk klokken 17.30 i aften.