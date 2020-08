I går aftes var statsminister Mette Frederiksen ude med en løftet pegefinger i et Facebook-opslag. Som mange gange før gjorde hun det klart, at vi skal holde afstand og at midler som mundbind kan blive taget i brug, hvis coroanasmitten fortsætter med at stige.

Men Mette Frederiksens håndtering af den opblussende smitte, undrer Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T., der mener, at statsministeren står med nogle svære forklaringsproblemer.

»Vi står i en situation, der minder om, da vi lukkede Danmark ned i marts, og hun har én gang for alle defineret, hvad succeskriteriet er: At stort set ingen må dø. Så burde logikken være at lukke Danmark ned igen. I hvert fald hvis hendes logik stadig er, at ét coronadødsfald er et for meget,« siger Henrik Qvortrup.

En frase, vi hørte Mette Frederiksen sige første gang den 11. marts og efterfølgende på flere pressemøder under coronakrisens opstart. Derfor er Mette Frederiksens første forklaringsproblem, hvorfor 'ét dødsfald er ét dødsfald for meget' ikke længere er gældende i august. For var det gældende, burde hun jo lukke landet ned.

Ifølge Henrik Qvortrup handler det om, at Mette Frederiksen ikke har opbakning til endnu en nedlukning.

»Hun har haft et skud i bøssen, og det har hun brugt. Der er ikke opbakning til en nedlukning mere. Heller ikke politisk. Vi accepterede det i nogle måneder, men danskerne køber den ikke igen.«

Derfor kan Mette Frederiksen ty til mundbind, som hun også skriver i sit Facebook-opslag:

'Jeg tror kun, vi har set begyndelsen på brugen af mundbind. Og vi kan som regering ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre det som krav i flere dele af samfundet,' skriver Mette Frederiksen blandt andet.

Og her ramler statsministeren ind i sit andet forklaringsproblem. For hvis man med mundbind kan håndtere en smittesituation - a la den i marts - hvorfor greb Mette Frederiksen det så ikke sådan an til at starte med. I stedet for at lukke landet ned.

»Det er djævlens dilemma. For hun har et forklaringsproblem, ligegyldigt hvad hun gør. Hun går ind i en vanskelig fase nu.«

For hvis Mette Frederiksen ikke snart får styr på den opblussende smitte, kan det gå ud over den generelle opbakning til hende.

»Hun er blevet anprist for sin beslutnigstagen, og det vil tage sig ud i et andet lys, hvis smitte blusser op nu. Så vil hun ikke kunne fastholde sin heltestatus. Så hun skal til at have styr på det, men det er blevet svært for hende. Øvelsen i marts var 'the easy part',« siger Henrik Qvortrup.

Men der er endnu et problem med Mette Frederiksens Facebook-opslag, ifølge Henrik Qvortrup. Hun glemmer fuldstændig at kommentere på den debat, der lige nu raser i Danmark, om, at smitten er størst blandt indvandrere.

Henrik Qvortrup mener, at tavsheden omkring denne del af corona-debatten skyldes, at det er politisk ukorrekt. Men fortællingen om, at mennesker med anden etnisk herrekomst er overrepræsenterede i coronasmitte-statistikken, spredes ude i samfundet.

»Jeg er spændt på, om hun overhovedet tager fat på den. Men hun bliver nødt til det - på et tidspunkt må hun tage fat om nældens rod. Alle taler om det,« siger Henrik Qvortrup, der med stor interesse har noteret sig, at statsministeren ikke tog den del af debatten op.