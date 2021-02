B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, mener nu, at Lars Løkke Rasmussens nye parti må være lige om hjørnet. Det konkluderer han efter, at Løkke i nat har sendt et nyhedsbrev ud.

»Det her kan ikke læses på anden måde, end at han er snublende tæt på at starte sit nye parti. Ellers ville han ikke formulere sig på den måde,« forklarer Henrik Qvortrup.

Lars Løkke Rasmussen forklarer i sit nyhedsbrev, at hans politiske netværk nu har nået 13.426 medlemmer, hvoraf 'mange har en eksplicit ambition om at starte et fornuftens parti', skriver han.

Herefter skriver Løkke, at 'han ikke vil skuffe forventningerne'.

»Siden lanceringen af mit politiske netværk 8. januar er det gået stærkt. 13.426 har indtil videre meldt sig ind i netværket for at diskutere politik – på nuanceret og meningsfyldt vis,« skriver Løkke i nyhedsbrevet og fortsætter:

»Mange med en eksplicit ambition om at bidrage til, at der stiftes et fornuftens parti, der uden grøftegravning forbinder idealisme og pragmatisme, så den danske drøm ikke fortsat er en omskiftelig dagdrøm, men så vi med rettidig omhu får truffet de beslutninger, der kan veksles til et rigt, trygt, konkurrencedygtigt og grønt Danmark – også – til de næste generationer,« skriver han.

»Jeg er helt ærligt overvældet over den store interesse, så jeg har sammen med gode kræfter brugt tid på at få skabt nogle solide rammer omkring det hele, så de høje forventninger ikke skuffes – og så vi får sat gang i aktiviteterne,« skriver den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Henrik Qvortrup lægger vægt på, at Løkke beskriver visionen for et politisk parti ganske grundigt.

»Det her viser klart, at Løkke har viljen, ambitionen og ønsket om at lave et nyt parti. Det er der ingen tvivl om,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Han er ved at varme op til det helt rigtige tidspunkt for en officiel udmelding. Vi er lidt i en undtagelsesperiode med coronavirusset, så nu får vi se, hvornår Løkke vurderer, det tidspunkt er,« siger Qvortrup.

En af Løkkes udfordringer er, at han ikke umiddelbart har erfarne politikere i sit netværk endnu. Hvis han har, så er de endnu ikke præsenteret for offentligheden.

De fem personer, som han har præsenteret som medlemmer af bestyrelsen i den nystiftede forening, er alle erhvervsfolk.

»Løkke har brug for nogle personer, som kan det politiske håndværk. Man kan finde mange eksempler på dygtige erhvervsfolk, der går ind i politik, men som så har vist sig ikke at fungere ordentligt som politikere,« forklarer Qvortrup.

B.T. præsenterede i sidste uge en måling, hvor YouGov havde spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de overvejede at stemme på hans nye parti, såfremt han altså præsenterede sådan et og kunne blive opstillet til Folketinget.

20 procent svarede, at de overvejede det. Fire procent svarede, at det var de sikre på, at de ville.

Selv om det på ingen måde garanterer, at Løkke kan få opbakning nok til at blive valgt i Folketinget, så har den melding sandsynligvis givet ham blod på tanden. Det mener Henrik Qvortrup.

»Det har klart betydet noget for ham. Målingen giver jo ikke noget billede af den samlede opbakning ved et eventuelt valg, men den viser at der er en interesse for hans projekt,« siger Qvortrup.

Lars Løkke Rasmussen skriver, at han mandag aften klokken 18-19 vil gæste Lars Seier, som angiveligt interviewer den tidligere danske statsminister om hans politiske planer.

Interviewet kan ses på Speakerbee, på Lars Løkkes Facebook-side og hans egen hjemmeside.