Kun én fra Venstres folketingsgruppe mødte til Lars Løkke Rasmussens bogreception på Toldboden mandag. Nemlig Jan E. Jørgensen. - Og det manglende fremmøde skyldes ifølge Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T., at det ikke længere er karriererfremmende at være i Løkkes selskab.

»Nu er fronterne trukket så meget op i det parti, at det ikke giver mening for folk, der vil fortsætte i Venstres folketingsgruppe, at støtte en mand, hvem man ikke ved, om er med i partiet om en uge, eller om han stifter et nyt parti,« siger Henrik Qvortrup.

Det er da også den forklaring Løkke selv anvender, når han skal forklare, hvorfor alle Venstre-folk begyndte at trække stikket søndag.

»Han siger selv, han godt kan sondre mellem det professionelle og det private, men vil man noget i Venstre, skal man ikke blive set med ham,« siger Henrik Qvortrup og mener, der ligger en undertone af, at det er synd for Løkke i hans kommentar.

Om det er karriererfremmende eller ej at møde op, så er Søren Pind, Løkkes gamle partiven, på ingen måde tilfreds med Venstres fremmøde til bogreceptionen. I et tweet giver han udtryk for sin utilfredshed omkring det manglende fremmøde fra Venstre. Han skriver:

'Politik er nogle gange rædselsfuld. Til Løkkes bogreception var der, siger og skriver et medlem af Venstres folketingsgruppe, 1.'

Spørger du Henrik Qvortrup er det måske meget naturligt, at en større flok fra Venstre ikke mødte op. Ikke kun på grund af den nuværende konflikt mellem Løkke og nærmest hele Venstre. Også på grund af, at den generelle holdning i Venstre om, at Løkke ligger, som han selv har redt. Han har nemlig selv givet sine partifæller den kolde skulder og brugt dem, så længe det gavnede ham.

»Han var om nogen selv berømt og berygtet for netop at vende folk ryggen, når han ikke længere kunne bruge dem. Han har jo slidt sine venner væk i et væk. Peter Christensen for eksempel. Men mange har fået en tur, når han ikke længere behøvede dem professionelt. Han smager sin egen medicin,« siger Henrik Qvortrup.

Men én mødte som sagt op: Jan E. Jørgensen. Til B.T. siger han selv om sit fremmøde:

»Jeg kom, fordi jeg blev inviteret og gerne ville ønske tillykke med bogen. Jeg har selv holdt bogreception - og man bliver jo glad, når ens venner og kollegaer dukker op. Til min reception kom der i øvrigt også kun et folketingsmedlem - nemlig Jakob Ellemann-Jensen. Det blev jeg glad for, og det ser ikke ud til, at det på nogen måde har skadet Jakob, at han dukkede op,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Den køber Henrik Qvortrup dog ikke helt.

»Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Jan E. står for den fraktion i Venstre, at udlændingepolitikken ikke skal være Støjbergsk. Men den fløj har tabt, efter Ellemann ændrede kurs og ikke vil samarbejde med Radikale. Derfor vil Jan E. med sit fremmøde gerne markere, at han står på, at udlændingepolitikken skal være anderledes, end den er blevet.«

Og netop den stramme udlændingepolitik og det ikke-eksisterende samarbejde med Radikale har Løkke også kritiseret Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, for. Derfor er det altså symbolsk, at Jan E. møder op.

Vi står dog stadig tilbage med spørgsmålet, om Løkke forbliver Venstremand eller starter sit eget parti. Men her ligger han også, som han selv har redt.

»Det står i den nye bog, at han snart vil melde ud, hvad han vil. Og indtil den udmelding kommer, vil det naturlige spørgsmål være, om han har besluttet sig for, om han vil være Venstremand eller starte et nyt parti. Det er en uholdbar situation for alle parter.«

Derfor er Løkkes udfordring lige nu, ifølge Qvortrup, at Løkke har sat sig selv under lup og et voldsomt stort pres.