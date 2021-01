Lars Løkke Rasmussen har sandsynligvis planer udover bare at melde sig ud af Venstre. Det mener B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

»Jeg ser det som et signal om, at han er på vej med noget nyt. For eksempel et nyt politisk parti,« forklarer Henrik Qvortrup.

Fredag aften 1. januar skrev Lars Løkke Rasmussen på Facebook at han efter 40 års medlemskab i Venstre havde meldt sig ud af partiet. Med både lyst, mod og vemod, skrev han.

»Venstre må siges, at være et fragmenteret parti i disse dage. Det er meget usædvanligt, at en tidligere statsminister melder sig ud af sit parti på den måde,« siger Henrik Qvortrup.

Der har ganske længe været tale om, at Lars Løkke Rasmussen har haft planer om at skabe et nyt parti og forsøge at udleve den vision, som han under valgkampen meldte ud han egentligt havde for Venstre. Nemlig at frigøre Venstre for ultimative krav fra højrefløjen og føre politik henover midten.

»Efter at Støjberg nu er væk fra Venstres næstformandspost, så har Løkke lidt mindre plads at spille på, hvis han fortsætter af den vej, da Venstre med Støjbergs afgang netop passer lidt mere på den profil, som Løkke talte om,« siger Qvortrup.

Du tror ikke bare, at han går på en slags ferie som løsgænger til næste valg?

»Nej, det tror jeg ikke. Ønskede han det, så kunne han lige så godt gøre det i Venstre,« siger Henrik Qvortrup.