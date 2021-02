Alternativet fik tidligere i dag ny politisk leder nemlig Franciska Rosenkilde.

Hun er kultur- og fritidsborgmester i København og skal genrejse partiet, der lige nu er splittet til atomer efter, at Josephine Fock blev valgt som leder i februar 2020.

Det fik efterfølgende flere prominente medlemmer til at smække med døren og melde sig ud – herunder partistifter Uffe Elbæk. Siden måtte Fock gå efter en kaotisk formandstid.

Valget af Franciska Rosenkilde redder ikke Alternativet, vurderer B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche

»Der skal en troldmand eller troldkvinde til for at få Alternativet op at stå igen,« siger han.

Lige nu har Alternativet kun én mand på tinge nemlig Torsten Gejl. Han har mere end 60 ordførerskaber blandt andet cannabis-ordfører og LGBTQI-ordfører.

Det er en udfordring.

»Jeg har svært ved at se Alternativet have en fremtid foran sig. De har én mand repræsenteret i Folketinget, som ikke er den mest karismatiske politiker, vi har set. Det er mere som om, at der er kommet en stemning af en afviklingsforretning over Alternativet,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener også, at Alternativet kunne have stået et andet sted i dag, hvis det var Theresa Scavenius eller en af de andre kandidater, der havde vundet kampvalget med Josephine Fock for et år siden.

Franciska Rosenkilde. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Franciska Rosenkilde. Foto: Niels Christian Vilmann

»Så havde Uffe Elbæk måske stadig været en del af partiet, og selvom magien gik lidt af ham, så var han vigtig. Han kunne det med at tale til mavefornemmelsen og følelserne hos vælgerne. Når først magien er gået af det, så er det svært at se, hvordan partiet kan genrejses,« siger han og fortsætter:

»I mellemtiden er der også kommet andre partier, som ligesom Alternativet har klimaområdet som mærkesag. Blandt andet Frie Grønne. Det gør det ikke nemmere,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at Alternativet stødte ind i en mur, da de store ord skulle omsættes til reel politik. Desuden blev partiet martret af sager om seksuelle krænkelser og en leder i Josephine Fock, der blev beskyldt for at overfuse sine partifæller korporligt på grund af sit iltre temperament.

»Pludselig var det knap så romantisk at være i Alternativet. Så er det svært at bygge feelgood-stemningen op igen,« siger Henrik Qvortrup.

Netop begejstringen var noget Franciska Rosenkilde understregede i sin tale op til valget tidligere søndag.

»Der er en kæmpe energi i Alternativet og dets medlemmer. Der er nyt håb og begejstring. Lige nu står vi et godt sted. Bølgerne er trukket tilbage og vi kan se frem,« lød det fra Franciska Rosenkilde.

På den ekstraordinære generalforsamling søndag fik Franziska Rosenkilde 260 ud af 471 stemmer i første valgrunde. Med mere end 50 procent af stemmerne blev hun dermed valgt.