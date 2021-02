Intern krig og vælgerflugt.

Kristian Thulesen Dahl ligner en mand, som sidder på formandstaburetten i Dansk Folkeparti på lånt tid, lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter at B.T. fredag har beskrevet et internt og ulmende oprør mod DF-formanden.

»Det kan være et spørgsmål om tid, før han må trække sig. To ting kan redde ham, som jeg ser det,« siger Henrik Qvortrup og uddyber:

»Den ene mulighed er, at meningsmålingerne pludselig vender helt mirakuløst, og den anden er, at bejleriet til Inger Støjberg bærer frugt. Hvis hun kommer over til Dansk Folkeparti, får han måske en redningskrans til at vende skuden i samarbejde med hende.«

Fredag beskriver B.T., hvordan Kristian Thulesen Dahl på et hovedbestyrelsesmøde og et gruppemøde over de seneste uger er blevet udsat for voldsom kritik af folk i partiet, der vil have ham afsat.

Senest måtte han i tirsdags på et aftengruppemøde i DF lægge ører til en heftig debat om sin position som formand i partiet.

Til sidst måtte han skære igennem og kræve, at kritikerne i folketingsgruppen enten bad ham træde tilbage eller støtte ham. Det endte med, at ingen turde gå planken ud.

Både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard forholdt sig dog forholdsvist passivt på mødet, erfarer B.T.

Pia Kjærsgaard (DF) og Morten Messerschmidt (DF) inden sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om rigsretstiltale mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 2. februar 2021..

Men netop Pia Kjærsgaard er altafgørende i denne sammenhæng, siger Henrik Qvortrup:

»Kristian Thulesen Dahl må befinde sig i en stresset situation, fordi han ved, at den dag, Pia Kjærsgaard siger, at han skal gå af, så er det slut. Og jeg afslører ikke noget ved at sige, at Pia Kjærsgaard ikke er Thulesen Dahls største støtte mere. Tværtimod,« siger han.

Henrik Qvortrup henviser blandt andet til Pia Kjærsgaards tale ved partiets landsmøde 28. november, hvor hun ret direkte luftede sin utilfredshed med, hvor den nuværende ledelse har bragt partiet hen.

»Mange af os kan ikke leve med den situation, DF står i, og jeg kan slet ikke,« sagde hun.

Hvis Thulesen Dahl ryger som formand i den nærmeste fremtid, så er den oplagte arvtager Morten Messerschmidt, som også er næstformand i dag.

»Messerschmidt er manden, der kommer til at overtage – forudsat at Inger Støjberg ikke kommer ind i ligningen. Og så ligger der stadig en Meld- og Feld-sag mod Messerschmidt og lurer,« siger Henrik Qvortrup.

De seneste meldinger fra bagmandspolitiet er, at der kommer en afgørelse i første halvår af 2021.

»Messerschmidt kan sagtens holde til et lille hak i tuden. Men der kan også komme så hård en dom, at han ikke kan blive formand. Og så er Peter Kofod måske en joker til formandsposten,« siger Henrik Qvortrup.