Mange danskere sidder nok tilbage med særligt ét spørgsmål, efter regeringen på et pressemøde søndag præsenterede næste års finanslov: Hvor skal pengene komme fra?

Den nye finanslov indeholder nemlig en række tiltag som blandt andet forhøjer håndværkerfradrag, gratis psykologhjælp og skattefri gavekort, som alle kommer til at gøre markante indhug i statskassen.

»Nicolai Wammen kalder det en corona-finanslov. Jeg vil gå så langt som at kalde det en gavebodsfinanslov, fordi det er helt sikkert, at der kommer rigtig mange penge ud til danskerne i forbindelse med denne finanslov,« sagde B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter pressemødet.

Finansminister Nicolai Wammen oplyser til B.T., at han godt kan forstå de danskere, der undrer sig over, hvor pengene pludselig kommer fra, når der de seneste år er blevet foretaget adskillige besparelser på velfærdsområdet.

Foto: Philip Davali

Dog forsikrer han, at der er penge nok.

»Da coronaen ramte Danmark, havde vi en bomstærk økonomi, som betød, at vi kunne stå imod,« siger han og bemærker i samme ombæring, at regeringen ikke har lagt skjul på, at de har været nødsaget til at låne penge undervejs for at kunne lave hjælpepakker og holde hånden under arbejdspladser og virksomheder.

»Vi har heldigvis kunnet låne dem til en meget lav rente. Faktisk for størstepartens vedkommende til minusrente, så det er ikke sådan, at det på nogen måde vælter dansk økonomi. Tværtimod har det været en god investering i arbejdspladser og virksomheder.«

Selv hvis coronakrisen – som alt tyder på – fortsætter med at udfordre økonomien, er der 'krudt' nok i statskassen, siger finansministeren.

Den nye finanslov i hovedtræk 4,5 milliarder kroner i grønne initiativer. De dækker blandt andet energirenoveringer, udtagning af oliefyr, cykelpulje, oprensning af generationsforureninger og udtagning af landbrugsjord.



Milliarder til økonomisk stimulus i form af forøgelse af boligjobordningen, støtte til oplevelsesøkonomien, bredbåndspulje og opkvalificering.



1,3 milliarder kroner til kulturen i form af et stop for besparelser på DR og støtte til museer, musik og scenekunst.



Pulje til at tage imod op til 500 kvoteflygtninge. /ritzau/

»Vi kan holde den kurs, vi har sat med at passe godt på danske virksomheder og arbejdspladser så lang tid, som der er brug for det,« siger Nicolai Wammen.