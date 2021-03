Det er en skæbnedag for udenrigsminister Jeppe Kofod. Senere i dag skal han til møde i Udenrigspolitisk Nævn, og det er slet ikke sikkert, at han overlever som minister. Det mener politisk redaktør på B.T., Henrik Qvortrup.

»Jeg ville være nervøs, hvis jeg var ham og jeg ikke havde en rigtig god forklaring, som jeg kunne komme med,« siger Qvortrup.

Klokken 14:30 er der møde i Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget. Her skal Jeppe Kofod redegøre for hvorfor nogle helt centrale oplysninger om de danske børn i Syrien angiveligt ikke er blevet fremlagt for nævnets medlemmer.

Ekstra Bladet har beskrevet, at Forsvarets Efterretningstjeneste angiveligt advarede regeringen om, at børnene i Al-Hol og Al-Roj lejrene risikerede, at blive smuglet ud af lejrene og trænet som terrorister. Oplysninger, som resten af Folketinget ikke fik overbragt.

Kofod er det svage dyr i skoven og ligner et dådyr, der er fanget i lyskeglen Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

Det har fået især Enhedslisten og Radikale Venstre til at reagere voldsomt.

Regeringen har i forvejen fået skarp kritik af støttepartierne for ikke at ville hente børnene hjem til Danmark, selvom de er danske statsborgere. Regeringen har afvist, da forældrene – som forlod Danmark til fordel for Islamisk Stat – så ville få mulighed for at følge med.

»Støttepartierne har haft svært ved at træde i karakter i denne sag, fordi regeringen havde flertal for sin politik udenom dem,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»I denne sag har de muligheden for at markere sig. Støttepartierne kan true med et mistillidsvotum mod Jeppe Kofod, som så sandsynligvis selv vil trække sig,« siger Henrik Qvortrup.

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Han forklarer, at Jeppe Kofod i forvejen er en af regeringens svage ministre.

»Kofod er det svage dyr i skoven, og ligner et dådyr, der er fanget i lyskeglen. Det er han ikke mindst i kraft af den historik, som han har,« siger Qvortrup.

Jeppe Kofod røg sidste år ud i en krise efter at Radikale Venstres Samira Nawa udtalte til B.T., at Kofod ikke var værdig til at være minister.

Det skyldtes hans cirka 13 år gamle sexsag, hvor Kofod havde sex med en 15-årig pige til en fest i Socialdemokratisk Ungdom.

Jeppe Kofod risikerer jobbet på sagen om, at han angiveligt ikke oplyste Folketinget om at børnene i Al-Hol og Al-Roj risikerer at blive bortført af Islamisk Stat og trænet som terrorister. Foto: Emil Helms Vis mere Jeppe Kofod risikerer jobbet på sagen om, at han angiveligt ikke oplyste Folketinget om at børnene i Al-Hol og Al-Roj risikerer at blive bortført af Islamisk Stat og trænet som terrorister. Foto: Emil Helms

»Kofod er i forvejen lidt en sten i skoen for statsminister Mette Frederiksen. Jeg tror godt, at hun kan leve med, at han ryger på den sag her,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er også en måde for støttepartierne at give regeringen en lærestreg uden at det udløser en politisk atomkrig med regeringen,« siger han.