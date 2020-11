Fløjlshandskerne er smidt, og den forsonlige linje gennem coronakrisen ser ud til at være forbi.

Med Venstreformand Jakob Ellemann-Jensens tale lørdag formiddag markerer det største oppositionsparti nu en mere konfrontatorisk linje over regeringen, vurderer B.T.’s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Nu er det ord som ‘skandale,’ der bliver brugt. Det er smart af Venstre, for det er sådan, situationen ligger i øjeblikket,« siger han.

Henrik Qvortrup kalder landsmødetalen sendt på et live-signal fra Roskilde for ‘et udfald mod regeringen.’

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche

»Jeg synes, der var en markant markering, som står klart og tydeligt,« siger han.

I sin tale fremhævede Jakob Ellemann-Jensen den verserende skandale, hvor regeringen har beordret raske mink slået ihjel uden at have loven på plads til at kunne fremsætte et sådant krav.

Siden har regeringen dog forklaret, at ordren givet i breve stilet til landets minkavlere skulle opfattes som en opfordring. Den melding er dog kommet, efter at tusinder og atter tusinder af raske mink allerede er aflivet.

»På et enkelt pressemøde mistede mennesker alt. Livsværk og levebrød gik til grunde, uden at der hverken var styr på loven eller styr på erstatningen til de mange minkavlere, der står tilbage med værdiløse gårde,« sagde Ellemann-Jensen og fortsatte:

»Siden er der rejst tvivl om selve grundlaget for beslutningen. Jeg mener, det er en skandale, og det er noget, der ikke hører hjemme i et demokrati. Vi skal aldrig mere stå i den situation. Aldrig.«

Ifølge Henrik Qvortrup er det strategisk klogt af Venstre nu at stille sig i klar opposition til regeringen, efter at der under corona-pandemien bredt har været en stemning af borgfred under krisen.

»Hvis det her er et udtryk for den nye linje for Venstre, så tror jeg, at der er noget at komme efter.«

»Holdningen til corona har forandret sig siden foråret. Historien om, at det kun handler om liv og død, er ikke så fremherskende mere. Folk er videre og forholder sig mere kritisk til det, regeringen gør,« siger Henrik Qvortrup.