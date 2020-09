DF-formanden Kristen Thulesen Dahl har vendt skuden, når det kommer til at pege på en kommende formand i partiet. Et stort nederlag, lyder analysen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Det, man kan notere sig, er, at han tager et langt skridt videre. Ved sommergruppemødet i august holdt han formandssnakken i strakt arm og kaldte det irrelevant.«

Helt irrelevant er den tilsyneladende ikke længere. Det siger Thulesen Dahl i et interview til Jyllands-Posten.

Lørdag har han meldt ud, at han peger på næstformand Morten Messerschmidt som ham, der engang skal tage over som partiets formand.

Henrik Qvortrup er politisk redaktør på B.T.

»Folk har gerne villet have en afklaring af, om vi ser ham som en egnet formand. Det har måske ligget lidt i luften, at der var nogen, der måske ikke kunne se ham som en egnet formand,« siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

Ifølge Henrik Qvortrup ligger der omvendt helt andre grunde bag u-vendingen.

»Jeg kan ikke se det som andet, end at han har set skriften på væggen. Der er et monumentalt pres på ham, for der er ikke mange, der ser et lys i ham mere.«

»Man kunne – næsten desperat – sige, at han forsøger at holde kræfterne nede,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl (DF) taler under afslutningsdebat i Folketinget på Christiansborg i København, mandag den 22. juni 2020.

Kræfterne, som Qvortrup påpeger, er den uro i Dansk Folkeparti, som ifølge kilder i partiet er på kogepunktet. Noget, som Henrik Qvortrup beskrev så sent som sidste uge i en klumme her på B.T.

»Vurderingen langt op i partitoppen er, at Thulesen er ude af stand til at vende den monumentale deroute, som DF har været igennem de seneste år,« lød det her fra Qvortrup, som også italesatte de seneste meningsmålinger, hvor DF kun ligger omkring syv pct.

Og så er vi tilbage ved de føromtalte kræfter.

»Det er ikke med stor glæde, at han peger på en ny formand. Han gør det tvunget af omstændighederne. Hvis han ikke tog formandssnakken op, så kom kræfter op – dem, der gerne vil have Messerschmidt ind,« siger Qvortrup.

Morten Messerschmidt blev udnævnt som ny DF-næstformand i August.

Omvendt forsøger Kristian Thulesen Dahl også at lægge et pres over på Morten Messerschmidt, der skal bevise noget.

»Det gør han ved at sige, at nu er det ikke nok at spille moderne politiker. Nu skal han træde i kraft som potentiel ny formand, og han vil blive målt på strengere vægte end før. Men igen: Det er ikke, fordi han ønsker det.«

I interviewet med Jyllands-Posten vil Kristian Thulesen Dahl ikke sætte en sluttid på sin formands-titel. Henrik Qvortrup spår dog, at de næste seks til 12 måneder bliver afgørende:

»På den korte bane, i løbet af seks måneder, skal målingerne rette sig. Kommer de ned på fem-seks procent, vil det være katastrofalt. Hvis de bliver mere positive, tror jeg også, han får mere tid.«

Og så kan der være et potentielt grimt punkt for Thulesen Dahl: Kommunalvalget.

»Der er mange, som røg ind sidste gang, der står til at ryge ud. Det kan blive det andet valg, hvor han kan få to store nederlag. Det ville være en katastrofe.«

»Når noget går godt, giver man lederen æren. Når det går dårligt, går man også efter lederen,« siger Qvortrup.