Knap havde støvet lagt sig efter Jens Rohdes opsigtsvækkende flugt fra Radikale Venstre, før Ida Auken fredag morgen kunne afsløre, at hun nu ryger samme vej: Ud af partiet.

Ida Auken med fortid i SF tiltræder nu i sit tredje parti, Socialdemokratiet, og det rejser flere problematiske spørgsmål for politikeren, mener B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

For at forstå problematikken, skal man kende Aukens baggrund og henders mærkesager, som hun har brugt for at skaffe stemmer til først SF og siden Radikale Venstre.

Først og fremmest er der klimapolitikken. Her har hun slået sig op på at være indædt forkæmper for en grønnere politik, og det er da også noget, hun selv nævner i sin velkomsthilsen til Socialdemokratiet på Facebook.

»Jeg har respekt for, at jeg kommer ind i et parti med mange dygtige mennesker og lige skal lande. Men jeg håber, at jeg med afsæt i mine mange års politiske erfaringer på området, kan gøre en forskel ikke mindst i forhold til klima, miljø og natur,« skriver Ida Auken blandt andet.

Men der er visse ting, som Henrik Qvortrup mangler svar på i den forbindelse.

»Hun har virkelig kritiseret regeringens klimapolitik, og den har de så vidt vides ikke ændret - så er det i hvert fald noget, de har gjort i nattens mulm og mørke,« siger Qvortrup.

»Hun har ligefrem ført aggressiv politik på området, endda direkte rettet mod Socialdemokratiet og Dan Jørgensen, blandt andet i en video, der er blevet spredt på sociale medier,« siger han.

Videoen kan ses oven over artiklen.

Men klimapolitikken er ikke det eneste problem for Ida Auken, som ifølge Henrik Qvortrup hurtigt kan komme til at ligne en levebrødspolitiker, der slækker på egne mærkesager for at passe ind i et nyt parti, så den politiske karriere kan holdes i live.

»Socialdemokratiet ligger unægteligt langt fra hendes to gamle partier. Især på udlændingeområdet, og det er et meget relevant spørgsmål, hvad Ida Auken siger til sit nye partis udlændingepolitik. Har hun virkelig købt den meget hårdere linie?', lyder det fra B.T.s politiske redaktør.

Henrik Qvortrup hæfter sig i øvrigt ved en ikke helt ligegyldig detalje, som er opstået i forbindelse med Ida Aukens ankomst hos socialdemokraterne. Nu har Socialdemokratiet og Venstre nemlig igen tilsammen 90 mandater i Folketinget, hvilket betyder, at de to partier kan mønstre flertal uden om alle andre. Et flertal, der forsvinder, hvis Inger Støjberg vælger at følge rygtestrømmen ud af Venstre.