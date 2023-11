Man må give det indtil weekenden fuldstændig ukendte folketingsmedlem Mike Villa Fonseca, at han midt i sin spektakulære nedtur har formået at opretholde en imponerende selvsikkerhed.

Næppe var det kommet frem, at han havde indledt et forhold til en 15-årig, og næppe var han i den anledning blevet smidt ud på røv og albuer fra Moderaterne - førend han frejdigt bekendtgjorde, at nu gik han efter at blive optaget som nyt folketingsmedlem hos enten 'Socialdemokratiet, Venstre eller Liberal Alliance'.

Man fik nærmest indtryk af, at det beroede på en tilfældighed, at han ikke i forbifarten fik nævnt et par partier mere. Bare sådan for at holde alle døre åbne.

Men naturligvis vil intet parti på Christiansborg med en ildtang røre et folketingsmedlem, der har haft sex med en 15-årig. Sådan er de nye tider på Christiansborg.

»Det kommer ikke på tale,« som Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, formulerede det,

Hvis Mike Fonseca selv troede på, at det var realistisk med et partiskifte, står det mere end almindeligt grelt til med hans politiske dømmekraft.

Eller - og det er jo også en mulighed - så har Fonseca bare tænkt, at alt er ved det gamle på Christiansborg. Og måske især i Socialdemokratiet.

Man forstår i så fald hans vildfarelse. For lad os lige repetere sagens hovedbestanddele: Et mandligt folketingsmedlem. En 15-årig pige. Sex.

Ringer der ikke en klokke et sted?

Det må der gøre. Selv hos den socialdemokratiske gruppeformand, Leif Lahn Jensen, der nu kategorisk har jordet Fonsecas fremtidsplaner.

For det er altså kun fire (4!) år siden, at Leif Lahn Jens partiformand - Mette Frederiksen - valgte at gøre Jeppe Kofod til kongerigets udenrigsminister. Og dét med helt åbne øjne. For statsministeren var sig fuldstændig bevidst, at Kofod havde haft sex med en 15-årig DSU-pige.

Til forskel fra hvordan man forstår, at det forholder sig i Fonseca-sagen, var der i Kofods tilfælde ikke på nogen måde blandet kærlighed ind i forløbet. Tværtimod sad den 15-årige pige grædende tilbage, da den senere udenrigsminister havde været på hastigt besøg på hendes værelse på Esbjerg Højskole.

Hvilket altså ikke på nogen måde forhindrede Jeppe Kofod i at blive en stor mand på Christiansborg. Altså lige indtil at vælgerne - vel at mærke ikke statsministeren - sagde stop.

Og nu er det så, må man forstå, endegyldigt slut med at give nye chancer til parlamentarikere med den slags i bagagen. Mike Villa Fonseca har ikke nogen fremtid i dansk politik.

Der er to muligheder: I det første scenario forlader han Folketinget nu. Hvorefter hans stedfortræder bliver indkaldt. Det er, hvad regeringen folder hænderne og beder til bliver virkelighed.

Skrækscenariet er den anden udgang på sagen - at Mike Fonseca bliver siddende i Folketinget som løsgænger. Sker det, kan Mike Fonseca midt i skandalen få den politiske betydning, han mildest talt aldrig nåede at få som ordinært folketingsmedlem.

For med hans exit til de bageste pladser i folketingssalen, hvor han kan sidde sammen med en anden frafalden fra Moderaterne, Jon Stephensen, forsvinder regeringens flertal. Så spinkelt et fundament hviler regeringen nemlig på. Med Fonseca som løsgænger vil regeringen de facto være en mindretalsregering.

Og SÅ kan det pludselig blive rigtig spændende. Det forudsætter naturligvis, at Fonseca er klar til at stemme imod regeringen. Men gør han det, kan det ikke afvises, at Mette Frederiksen igen må til at samarbejde med en mand, der har hang til purunge piger.

