Det er ikke bare tyk politisk spin, men snyd og bedrag.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, efter fagbladet Journalisten har afsløret, at Socialdemokratiet i den grad har iscenesat Mette Frederiksen op til regeringens ældrereform.

Da statsminister Mette Frederiksen fredag 12. januar besøgte plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder forud for regeringens stort anlagte præsentation af ældrereformen på et pressemøde i 30. januar i Kolding, mødte der hende et hjertevarmt miljø med musik og dans.

»Det var fredag aften. Shubiduo spillede covernumre, stemningen den var god, og sangene, kan jeg godt afsløre, kunne vi alle sammen synge med på,« sagde Mette Frederiksen om sit besøg på plejehjemmet i Odder, da hun indledte pressemødet 30. januar.

»Vi havde en fantastisk aften, der blev danset både med og uden rollator, de gamle de var glade, det var personalet og de pårørende også. Det var faktisk lige, som det skulle være,« fortsatte hun.

Det var imidlertid ikke så underligt, at Mette Frederiksen kunne synge med på sangene.

For hun glemte på pressemødet at fortælle, at det var hendes egen personlige assistent fra Socialdemokratiet, der havde booket coverbandet Shubiduo til at komme og spille.

Det viser en aktindsigt, som Journalisten har fået i statsministerens program for besøget på plejehjemmet.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer regeringens udspil til en ældrereform på plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding tirsdag 30. januar 2024. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Heraf fremgår det også, at den ‘fantastiske aften’ var nøje skemalagt til at vare 55 minutter og skulle være rundet af inden klokken 18.

Mette Frederiksens fortæller også om den ‘fantastiske aften’ på sin Instagram-profil.

“For nyligt besøgte jeg Tina, som arbejder på plejehjem i Odder. Her var der dans og levende musik. Det føltes som at komme ind i et hjem, hvor man har samlet sine gode venner og familie. Følelsen af hjemlig hygge er vigtig for dem på Bronzealdervej i Odder.«

»Man er f.eks. velkommen til at tage sine børn med på arbejde, og det gør Tina. Når hun har weekendarbejde på plejeboligerne ca. hver tredje uge, så er hendes børn ofte med. De giver kram, fortæller historier og hjælper med at servere frokost for de gamle,” skriver Mette Fredseriksen i opslaget og fortsætter:

»Tinas ældste barn fortalte mig stolt, at han er 'plejehjemsbarn'. Og det var tydeligt, at det skabte stor livsglæde hos både børn og ældre. Og den aften satte det også gang i dansegulvet. Det her er et godt eksempel på, hvordan medarbejderne af egen drift skaber varme og hjemmelige rammer for de ældre.«

Henrik Qvortrup, der har en fortid som spindoktor for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, har set meget spin i sit liv. Men her hopper kæden af, mener han.

»Den her er simpelthen for tyk. Det er ikke rigtigt, at det kun var plejehjemmets medarbejdere, der ‘af egen drift’ skabte de varme og hjemlige rammer den aften. Tinas søn havde jo aldrig været på dansegulvet den aften, hvis Socialdemokratiet ikke havde betalt for musikken,« siger han og fortsætter:

»Det er en konstrueret virkelighed, vi præsenteres for. Det kommer ikke bag på særlig mange af os, at Mette Frederiksen nok ikke spiser så mange makrelmadder og pudser så mange vinduer, som hun giver indtryk af på Instagram. Men når man begynder at fake, hvilke omstændigheder der gør sig gældende, når hun besøger for eksempel de gamle på et plejehjem, så går man for langt.«

Henrik Qvortrup, politisk analytiker på B.T. Foto: Jon Wiche

Henrik Qvortrup mener, at det kan give alvorligt bagslag for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, hvis der blandt vælgerne breder sig en opfattelse af, at de bliver narret.

»Det er jo ikke forbudt, men påstanden om, at statsministeren har besøgt et plejehjem, hvor det var så rart at være, mister altså al troværdighed, når hun i virkeligheden besøger en socialdemokratisk til lejligheden konstrueret kulisse. Det er snyd og bedrag,« siger han og tilføjer:

»Det bliver for forlorent, og jeg kan kun anbefale vælgerne at udvise den allerstørste agtpågivenhed.«

B.T. har forelagt kritikken for Socialdemokratiets pressetjeneste, der har sendt denne skriftlige kommentar partiers politiske ordfører, Rasmus Stoklund:

»Jeg synes, at det er en skør kritik. I opslaget (Mette Frederiksens Instragram-opslag, red.) henvises der til en konkret medarbejder, der tager sit ældste barn med på arbejde, og skaber en hjemlig stemning for de ældre på et plejehjem i Odder. Det synes jeg er meget prisværdigt.

»Og så er der ikke noget odiøst i, at Shubiduo spillede op til dans. De har spillet et utal af koncerter på landets plejehjem. Derfor var det oplagt at invitere dem. At den pågældende ansattes barn og de ældre danser, kan man trods alt ikke give Socialdemokratiet hverken skylden eller roserne for.«

B.T. har stillet dette opfølgende spørgsmål til Socialdemokratiets pressetjeneste:

Hvorfor skriver Mette Frederiksen ikke hele sandheden i sit opslag: »Denne aften havde min personlige assistent hyret coverbandet Shubiduo til at spille på plejehjemmet, så de ældre kunne få en hyggelig aften, og jeg kunne få en god fortælling, jeg kunne bruge som indledning til pressemødet om regeringens ældrereform nogle få uger senere. Tina havde sin ældste søn med på arbejde, og det var tydeligt, at det skabte stor livsglæde hos børn og voksne. Og den aften satte det også gang i dansegulvet. Det her er et godt eksempel på, hvordan medarbejderne i samarbejde med Socialdemokratiet den aften skabte stor livsglæde hos børn og ældre«?

Det har Socialdemokratiets pressetjeneste ikke besvaret.

