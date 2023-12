Venstre, Troels Lund Poulsen og regeringen er efterladt i kaos.

Sådan siger en chokeret Henrik Qvortrup, da B.T. torsdag morgen overbringer ham nyheden om, at Mia Wagner er udtrådt af regeringen af helbredsmæssige årsager.

»Det er tæt på at være en personlig tragedie for Mia Wagner. Det er virkelig synd. Det må man grundlæggende sige som det første,« konstaterer politisk analytiker hos B.T., Henrik Qvortrup, således.

Mia Wagner nåede med sin afsked torsdag blot at være digitaliserings- og ligestillingsminister i to uger, men efter kun otte dage måtte hun sygemelde sig efter et alvorligt ildebefindende i sit hjem.

»For Venstre og Troels Lund Poulsen er det noget nær en politisk katastrofe. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mia Wagner blev hentet ind for at styrke partiet og give en wow-faktor,« siger Henrik Qvortrup.

»Allerede første dag var kikset, og siden blev hun så sygemeldt, og nu står Troels Lund Poulsen med en regering, der igen skal omdannes,« siger han.

Marie Bjerre Holst overdrager Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet til Mia Wagner torsdag den 23. november 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Allerede nu er det meldt ud fra regeringens side, at Marie Bjerre genindtræder på posten som digitaliserings- og ligestillingsminister.

»Det understreger bare, at Marie Bjerre ikke blev fjernet, fordi hun havde gjort noget galt. Troels Lund Poulsen ville bare have en, der var mere kendt,« slår Henrik Qvortrup fast.

»Men nu nåede han så at genere både sit bagland og Venstres folketingsgruppe ved at droppe hende og hente Mia Wagner ind udefra,« siger han.

»For Venstre og Troels Lund Poulsen har sagen et tragikomisk skær,« understreger Henrik Qvortrup.

Mia Wagner har selv torsdag morgen i et opslag på Instagram skrevet om sit farvel til regeringen.

Her erklærer hun sig 'rystet' over, hvad der skete i sidste uge, da hun fik et ildebefindende og besvimede.

'Min krop og vilje deler åbenbart ikke livsdrøm. Jeg har derfor meddelt Troels Lund, at jeg ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred,' skriver Mia Wagner blandt andet i sit opslag.

'Jeg er selvfølgelig ærgerlig over situationen, for som så mange af jer har skrevet til mig, så har det været min oplevelse, at netop minister for digitalisering og ligestilling var det perfekte match for mig,' skriver Mia Wagner desuden.