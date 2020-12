B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, mener, at det siger en del om krisen i Venstre, at partiet står uden for for det splinternye politiforlig, som blev indgået i aftes.

Venstre er normalt et parti, der går enormt meget op i lov og orden. Derfor kom det også som en overraskelse, at partiet ikke er med i aftalen, som ellers sikrer flere betjente og lokale politistationer.

»Venstre er ikke med. Til gengæld er Enhedslisten med i et politiforlig, hvor de ellers normalt står udenfor. Det siger noget om, at der er vendt op og ned på dansk politik,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Qvortrups oplysninger ville Venstre gerne have været med i aftalen, men på grund af flere sammenfaldende og ret kaotiske omstændigheder endte partiet udenfor.

Ved den ene hånd i @venstredk efterhånden, hvad den anden gør?

Forekommer temmelig risikabelt for et i forvejen kriseramt borgerligt parti at stå uden for en aftale, som skaffer mere politi til danskerne - og som både @KonservativeDK, @DanskDf1995 og @NyeBorgerlige er med i. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) December 15, 2020

»Efter mine oplysninger var Venstre ved at lukke en aftale i sidste uge. Men da det netop var den dag, hvor justitsminister Nick Hækkerup blev grillet i samråd, mente Venstre ikke, at han skulle have den fjer i hatten samme dag,« forklarer Qvortrup.

Han forklarer, at Venstres Inger Støjberg og Preben Bang Henriksen angiveligt allerede sikret en aftale, som Venstre kunne bakke op om, men da Venstre så tøvede, kom der nogle elementer ind i aftalen, som blev problematiske.

Nemlig stigende afgifter på våben og fornyelse af pas. Meget beskedne afgiftsstigninger, men dog alligevel nok til at bryde med Venstres berømte skattestopprincip. Det skabte uenighed internt.

»Som jeg forstår det, så kommer Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, hvis magt man ikke skal underdrive, ind over og stopper aftalen,« siger Qvortrup.

Venstre glimrer ved sit fravær i politiforliget. Det siger noget om Jakob Ellemann-Jensens lederevner, mener Qvortrup. Foto: Philip Davali Vis mere Venstre glimrer ved sit fravær i politiforliget. Det siger noget om Jakob Ellemann-Jensens lederevner, mener Qvortrup. Foto: Philip Davali

»Dermed må man spørge sig selv, hvem det egentlig er, der bestemmer i Venstre. og om Jakob Ellemann-Jensen har ordentligt styr på butikken,« siger han.

Henrik Qvortrup mener, at Venstres undskyldning med brud på skattestoppet kan skabe problemer hos partiets vælgere, som netop går ganske højt op i politi og retsvæsen.

»Venstre står udenfor på grund af minimale afgiftsstigninger. Den ene er på våben, som ikke er relevant for de fleste danskere, og så er det en gebyrstigning, når man skal have nyt pas, hvilket sker hvert tiende år. Jeg har min tvivl, om Venstres vælgere er med på den her,« siger han.