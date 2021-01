En splinterny måling fra YouGov viser, at danskerne langt hellere ville have De Konservatives Søren Pape som leder af blå blok fremfor Venstres Jakob Ellemann-Jensen. Hvis målingerne holder, så skifter magten i oppositionen efter næste valg, forklarer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Vi kunne sagtens se Pape som leder af oppositionen efter næste folketingsvalg,« siger Henrik Qvortrup.

B.T. kunne tirsdag fortælle, at 48 procent af danskerne foretrækker Søren Pape som leder af oppositionen, hvor kun 16 procent foretrækker Jakob Ellemann-Jensen.

Qvortrups vurdering skal også ses i lyset af to meningsmålinger fra mandag, som begge må siges at være rendyrkede katastrofer for Venstre.

To katastrofale meningsmålinger skaber tvivl om, hvorvidt Venstre er oppositionens naturlige arvtager til Statsministeriet, hvis Mette Frederiksen skulle tabe næste valg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Voxmeter giver Venstre 13,0 procent af stemmerne. Den ringeste måling i de 20 år, hvor Voxmeter har eksisteret. I samme måling var De Konservative på 10,9 procent.

I B.T.s meningsmåling, som YouGov har lavet, ligger Venstre på katastrofale 9,2 procent, hvor De Konservative ligger til at få 12,9 procent af stemmerne.

Alene det faktum, at så mange danskere foretrækker Pape, er dog ikke nok til at få Jakob Ellemann-Jensen til at vige for den konservative partiformand.

»Man skal huske, at denne måling omfatter alle danskere. Det vil sige, at folk, der stemmer SF og Enhedslisten, også er med. Deres holdning er i denne sammenhæng mindre vigtig. Vi så lidt det samme engang, hvor danskerne foretrak SFs Villy Søvndal fremfor Helle Thorning-Schmidt,« siger Qvortrup og fortsætter:

Konservative Folkepartis formand Søren Pape kan blive leder af blå blok efter valget, hvis målingerne holder. Foto: Niels Christian Vilmann

»Når det er sagt, så tror jeg vi ser et magtskifte i blå blok, hvis de målinger her viser sig ved et folketingsvalg,« siger Qvortrup.

Hvorfor sætter Pape sig ikke bare i førersædet nu?

»For det første har Venstre langt flere mandater for nuværende. For det andet ville jeg ikke gøre det, hvis jeg var Pape,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Pape har haft medvind lige fra start med at genrejse De Konservative, der var helt nede i sølet. Melder han sig pludselig som statsministerkandidat, så kommer der et helt andet kritisk lys på ham.«

»Det er rent taktisk en bedre idé at vente og lade Jakob Ellemann-Jensen tage alle de tæsk, som der hører med til den post. Desuden er blå blok meget langt fra Statsministeriet, fordi Mette Frederiksen står så stærkt. Det har Pape heller ingen grund til at tage ansvaret for, når Jakob Ellemann-Jensen kan gøre det,« siger Qvortrup.