Det er netop skrevet historie i dansk politik, der vil blive husket langt ud i fremtiden. Det siger B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup efter nyheden om, at Socialdemokraterne støtter en rigsretsag mod Inger Støjberg og dermed skaber flertal i Folketinget for en rigsretsag.

»Det er en historisk dag i dansk politik,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Når dansk politik gøres op om hundrede år, så vil denne dag være et vigtigt fikspunkt,« siger han.

Sidst en dansk minister endte i en rigsret, var i 1993, hvor justitsminister Erik Ninn-Hansen blev dømt for overtrædelse af ministeransvarsloven.

Selvom sagerne er meget forskellige, så ser Henrik Qvortrup lighedspunkter.

»Ninn-Hansen tænkte, at han havde befolkningen med sig og brød så nogle regler,« siger han og fortsætter:

»Folketinget har i dag tilkendegivet, at det ikke vil acceptere at en minister lige skyder genvej, fordi han eller hun mener hun har ret i sin sag,« siger Qvortrup.

»Det skal lige siges, at Inger Støjberg ikke er dømt endnu. Hun mener heller ikke selv, at hun har givet en ulovlig ordre og dermed begået noget ulovligt, som hun kan dømmes for. Men det mener et flertal i Folketinget altså,« siger Qvortrup.

Rigsretssagen blev en realitet, da Socialdemokraterne torsdag har besluttet sig for at stemme for en rigsretssag. Partiet har sendt en pressemeddelelse ud, hvor statsminister Mette Frederiksen udtaler sig.

»Den socialdemokratiske folketingsgruppe har på baggrund af de klare juridiske vurderinger valgt at tilslutte sig, at Folketinget indleder en rigsretssag,« siger statsminister Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet.



»Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet at gøre klart, at en minister både kan og skal sætte den politiske retning, herunder kunne udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurderinger og indstillinger og lade dem afsøge alternativer i arbejdet med politiske løsningsforslag. Dette må dog selvsagt ikke føre til, at en minister – trods flere advarsler – er ansvarlig for, at der iværksættes en klart ulovlig administration,« siger hun i pressemeddelelsen.

I midten af december udkom Instrukskommisionens med en foreløbig rapport, der omhandlede Støjbergs rolle i sagen om de asylsøgende ægtepar, som var blevet skilt ad.

Rapporten konkluderede, at Støjberg bevidst havde talt usandt og vildledt Folketinget i sagen.

I 2016 skilte de danske myndigheder i alt 23 ægtepar fra hinanden, hvor kvinden var under 18 år. Mændene var ofte i 20'erne. Flere af parrene havde børn sammen. Kommisionen mente ikke, at Støjberg direkte gav en ordre om, at alle parrene skulle adskille uden en individuel vurdering.

Kommisionen beskrev dog, at det efter alt at dømme var Støjbergs klare ønske og at embedsværket handlede efter det ønske.

Det er netop den manglende vurdering af de enkelte ægtepars personlige situation, som har været ulovlig og i strid med både dansk lov og konventioner.