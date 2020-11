Mogens Jensen er færdig som fødevareminister efter skandalen om den grundlovsstridige aflivning af samtlige mink i Danmark, og allerede torsdag vil statsminister Mette Frederiksen gå til Dronningen og præsentere hans afløser.

Det vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

I korridorerne på Christiansborg nævnes flere navne som oplagte bud på, hvem der skal indtage den tomme ministertaburet.

»De navne, der tales om på Christiansborg lige nu, er Jesper Petersen, som i dag er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Christian Rabjerg Madsen, som er finansordfører, er også et navn, der nævnes. Og så bliver også den tidligere miljøminister Mette Gjerskov nævnt,« siger Henrik Qvortrup.

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020

Han hælder mod, at Mette Frederiksen vælger at lave en lille ministerrokade.

»Min vurdering er, at hun vælger at benytte mulighed til at give chancen til en, der ikke har været minister før,« siger Henrik Qvortrup.

En anden mulighed er ifølge Qvortrup, at Mette Frederiksen laver en minirokade, hvor hun flytter boligminister Kaare Dybvad over i Fødevareministeriet og så indsætter eksempelvis Jesper Petersen i det mindre tunge boligministerium.

»Så kan Jesper Petersen komme i ministerlære i Boligministeriet.«

Politisk ordfører Jesper Petersen er et godt bud på en ny fødevareminister, siger politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup.

Det er tidligere set, at en ministerafgang har ført til større regeringsrokader, men Henrik Qvortrup tvivler på, at det sker denne gang.

»Nogle spekulerer i, om Mette Frederiksen vil benytte lejligheden til at skille sig af med udskældte ministre som kulturminister Joy Mogensen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Men det ville ligne Mette Frederiksen dårligt, da det ville sende et signal om svaghed, og at kritikerne har haft ret.«

Henrik Qvortrup forventer, at Mette Frederiksen vil gennemføre rokaden allerede torsdag.

Det er nemlig i Mette Frederiksens klare interesse hurtigst muligt at flytte fokus fra den grundlovsstridige minksag og over på noget andet, siger Henrik Qvortrup.

Statsministeren Mette Frederiksen.

»Så går der lidt galla i den med overdragelsesforretninger i ministeriet, og så snakker vi alle sammen lidt om noget andet end grundlovsbruddet.«