Henrik Qvortrup gør comeback som politisk tv-kommentator. Fremover skal han kommentere dansk politik på Ekstra Bladet.

»Jeg er blevet tilknyttet Ekstra Bladet som politisk kommentator, hvor jeg skal fungere som klummeskribent og TV-kommentator. Jeg debuterer mandag,« skriver han på Facebook.

I 2014 forlod Henrik Qvortrup sit job som fast politisk kommentator på TV2 efter B.T. havde bragt en række afsløringer af, hvordan han i sin tid som chefredaktør på Se og Hør havde godkendt brugen af den såkaldte tys-tys-kilde.

Kilden, der var ansat ved Nets, forsynede bladet med oplysninger om kendtes brug af mastercard. På den måde vidste Se og Hørs journalister, hvor de befandt sig.

Henrik Qvortrup fotograferet sammen med sin advokat Anders Németh foran retten i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe

Oplysningerne gjorde blandt andet Se og Hør i stand til at finde Prins Joachim og Prinsesse Marie på deres bryllupsrejse i Canada.

Tys-tys kildens oplysninger førte også til, at Se og Hør fandt tv-værten Line Baun Danielsen på en hemmelig rejse til Sardinien. Der fotograferede de hende topløs.

Henrik Qvortrup blev idømt et år og tre måneders fængsel. Fire andre tiltalte i sagen, herunder en tidligere chefredaktører og to tidligere journalister, blev også dømt i sagen. Den hårdeste straf gik til tys-tys-kilden, der fik et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Siden dommen har Henrik Qvortrup gjort comeback som kommentator for blandt andet Altinget, Radio 24/syv og programmet »Bag om borgen«, der er finansieret af Jydske Bank.

Henrik Qvortrup foran Aller, hvor han tiltrådte som chefredaktør for Se og Hør i 2001. Foto: LISELOTTE SABROE

Med ansættelsen på Ekstra Bladet gør han for første gang comeback som tv-kommentator på et landsdækkende medie.

»Henrik Qvortrup kommer til at blive vores tv-ansigt ad hoc, og det bliver en del den næste tid, hvor der sker meget politisk. Og så skal han skrive klummer hver mandag,« siger Poul Madsen til TV 2-programmet presselogen.

Qvortrups dom betød, at han i tre måneder skulle gå med fodlænke. Resten af fængselsstraffen blev gjort betinget. Derudover skulle han udføre 200 timers samfundstjeneste hos Røde Kors.