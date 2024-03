Det er en sort, sort tirsdag for SVM-regeringen. For med det tidligere Venstre-medlem Mads Fugledes afgang til Danmarksdemokraterne, har regeringen nu reelt mistet sit flertal.

Og skifter bare ét medlem af Venstre, Socialdemokratiet eller Moderaterne til et parti i oppositionen, så må regeringen gå af.

»Det er simpelthen med det yderste af neglene, regeringen nu holder fast. Der er virkelig tale om store problemer her,« siger Henrik Qvortrup, politisk analytiker for B.T., og fortsætter:

»Det var ikke en overraskelse, at Kim Edberg meldte sig ind i Danmarksdemokraterne, og det betød heller ikke noget for mandatmatematikken. Det er Fuglede, der er et problem.«

Regeringens mandatregnestykke ser nu således ud:

SVM-regeringen har 86 mandater samlet i Folketinget. Oppositionen har 89. Derudover er der fire nordatlantiske mandater. To fra Færøerne og to fra Grønland.

Hvis bare ét af de nordatlantiske mandater vil vælte regeringen og alle oppositionens partier også vil, så må regeringen gå af. Men der er tradition for, at de nordatlantiske mandater stemmer blankt.

Skal regeringen gå af, så skal minimum 90 mandater først stemme for et mistillidsvotum til regeringen.

»Det er simpelthen så tyndt et grundlag for regeringen,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er jo ikke alene et spørgsmål om mistillidsvotummet. Regeringen må også nu ud og finde flertal hos andre partier for den politik, som den vil have igennem.«

Hvis regeringen sidder tiden ud, så er der først tvunget folketingsvalg i efteråret 2026. Men der er ingen garanti for, at SVM-regeringen holder så længe.

»Sandsynligheden for at den her regering holder tiden ud bliver mindre og mindre. Det må man erkende,« siger Henrik Qvortrup.

