Han var Lars Løkke Rasmussens tro følgesvend og fortrolige. En kamphane, der ustoppeligt tog den tidligere statsminister i forsvar, uanset hvilken kritik der blev rettet mod ham.

Men nu er den 73-årige Venstre-mand Claus Hjort Frederiksen ude med skarp kritik af Lars Løkke, som han giver skylden for Venstres nedtur.

»Jeg skal ikke skjule, at det efter min mening er Lars Løkke, som har skabt den uorden, der er i blå blok. Det gjorde han med sin slutfase i valgkampen, hvor han brød alle broer til de borgerlige,« siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.

Ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er det dog værd at bemærke, hvad Claus Hjorts egentlige mission med at kritisere Lars Løkke er.

»Hjort frygter, der er vælgere, der forlader Venstre til fordel for Lars Løkke. Mange af de stemmer, som Løkke skal hente til sit nye parti, er Venstre-stemmer. Derfor gør det ondt på Venstre,« siger Henrik Qvortrup.

Den 1. januar 2021 meldte Lars Løkke sig nemlig ud af partiet efter 40 års medlemskab. Og for nylig blev mange måneders spekulation bekræftet: Lars Løkke Rasmussen stifter et nyt parti. Et parti, der ifølge Henrik Qvortrup kan være en stor trussel for Venstre.

Det er muligvis derfor, Claus Hjort nu er ude for at sætte Lars Løkke i et dårligt lys.

Claus Hjort mener blandt andet, at Lars Løkke har skabt splid i Venstre og forårsaget partiets nedtur, fordi han i slutningen af valgkampen 2019 pludselig udkom med en bog, der foreslog en regering hen over midten. Et forslag, der ifølge Claus Hjort kom ud af det blå og rev tæppet væk under Venstre. For det var stik imod, hvad partiet i et år op til valget havde gået og forberedt sig på.

»Jeg kan kun forestille mig, at det efterlod flere Venstre-folk måbende. Jeg forstår godt Hjorts bitterhed. Jeg tror, Løkke har kørt et meget raffineret dobbeltspil. Han tog røven på dem,« siger Henrik Qvortrup.

Det kan dog virke pudsigt, at Claus Hjort går ud og kritiserer netop dette lige nu. For da daværende næstformand i Venstre Kristian Jensen i 2019 kritiserede Lars Løkke for pludselig at foreslå en regering hen over midten, gik Claus Hjort Frederiksen til angreb og tog Lars Løkke Rasmussen i forsvar. Faktisk bad han Kristian Jensen gå af som næstformand.

Men det handler ifølge Henrik Qvortrup om, at Claus Hjort Frederiksen er en ekstrem loyal Venstre-mand, og han forsvarer partiets formand uanset. Og formanden for Venstre hedder altså ikke Lars Løkke Rasmussen mere, han hedder i stedet Jakob Ellemann-Jensen, og nu er det ham, som kamphanen kæmper for:

»Claus Hjort Frederiksen er om nogen indbegrebet af Venstre. Han er altid loyal overfor den til enhver tid siddende formand. Derfor var han også kendt som ham, der adskillige gange lagde sig imellem Løkke og hans kritikere. Derfor vejer det også tungt, når Claus Hjort går ud og erklærer sig vred, skuffet og forarget over Løkke.«

Det er dog ikke hele kritikken af Lars Løkke, som Henrik Qvortrup mener er berettiget. For det første glemmer Claus Hjort, at Lars Løkke ikke kun kan stjæle vælgere fra Venstre.

»Filmen knækker, når Hjort siger, det er et projekt, der vil kanalisere de blå partier. Hjort overser, at Løkke kan trække stemmer hen over midten. Og det er nødvendigt, hvis Venstre skal opretholde forestillingen om at overtage statsministerposten.«

For det andet mener Henrik Qvortrup ikke, at Lars Løkke kan tage hele skylden for Venstres nedtur.

»Der er også en Støjberg-faktor, en Mette Frederiksen- og Søren Pape-faktor.«

Her mener Henrik Qvortrup, at Inger Støjbergs rigsretssag har haft en negativ effekt på Venstre, ligesom Mette Frederiksens popularitet og De Konservatives fremgang også har haft det.

Om Claus Hjorts mission virker, er svært at sige, men ifølge Henrik Qvortrup er Claus Hjort én, man lytter til, så det kan godt få betydning for Lars Løkke.

»Hvis opfattelsen af, at Løkke er en egotripper, bundfælder sig, så får Løkke et problem. Det kan skade Løkke. Og hvis nogen kan få Løkke til at fremstå sådan, så er det Hjort,« siger Henrik Qvortrup.