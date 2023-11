Statsminister Mette Frederiksen kan se frem til at komme i krydsild, når hun tirsdag klokken 13.00 skal svare på spørgsmål i en udvidet spørgetime i folketinget.

Spottet vil være rettet mod, hvor tæt statsministeren og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, har været på den betændte FE-sag, som anklagemyndigheden lagde ned i sidste uge.

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Mette Frederiksen kommer virkelig til at skulle holde tungen lige i munden. For hvordan kunne det gå til, at Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen blev tiltalt, og så kollapsede det hele fuldstændig,« siger han og tilføjer:

»Det er skandale, og jeg er spændt på, hvilken melodi hun vil slå ind på.«

Henrik Qvortrup bemærker, at både PET og Rigsadvokaten var ude mandag og påtage sig det fulde ansvar for, at der blev rejst tiltaler mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen for landsskadelig virksomhed.

»Det virker meget orkestreret, at de går ud, dagen før Mette Frederiksen skal stå på mål Hele manøvren er, at det skal se ud som, at det er en helt ordinær sag. Vi må endelig ikke få mistanke om, at der har været nogen som helst indblanding fra regeringsniveau. Der må ikke kunne trækkes tråde til statsministeren og Barbara Bertelsen. Det er hele manøvren,« siger han.

Helt formelt er det justitsminister Peter Hummelgaard, der har nikket ja til, at der skulle rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen. Samtidig er det et ifølge Henrik Qvortrup tæt på utænkeligt, at regeringens sikkerhedsudvalg ikke har været inddraget i FE-sagen.

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix

For bordenden i Sikkerhedsudvalget sidder statsminister Mette Frederiksen.

»Sagen er blåstemplet hos justitsministeren, og det springende punkt er så, om det også har været endnu højere oppe i systemet – hos Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen. Det forekommer mig fuldstændig urealistisk, at Statsministeriet ikke skulle have været indblandet på den eller den anden måde,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Spørgsmålet er, om den undersøgelse, der skal belyse sagen, kommer til at undersøge deres eventuelle indblanding i sagen.«

Her vil oppositionen i den udvidede spørgetime formentlig gøre sit for, at tvinge Mette Frederiksen til at lægge hånden på kogepladen og erklærer sig villig til, at hendes rolle i FE-sagen skal skrives eksplicit ind i kommissoriet for den kommission, der skal undersøge FE-sage.

»Regeringen gør krumspring for at give indtryk af, at hver en sten skal vendes i FE-sagen. Hvis det er sandt, kan Mette Frederiksen jo i dag sige, at hun er villig til lade sig selv undersøge, og at det bliver skrevet direkte ind i kommissoriet.«

Lyt til podcasten 'Slottet & Sumpen' her: