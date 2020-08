Politikerne på Christiansborg mødes onsdag klokken 14 i Landstingssalen på Christiansborg for at forhandle om den næste fase – fase 4 – i genåbningen af Danmark.

Der skal blandt andet forhandles om, hvorvidt natklubber og spillesteder skal have lov til at genåbne.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, ridser her op, hvad vi skal forvente os af dagens forhandlinger, og hvordan det igen er lykkedes statsminister Mette Frederiksen at sætte sit tydelige aftryk på forhandlingerne, før de er gået i gang.

Hvad skal vi forvente os af dagens politiske forhandlinger?

Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»Igen-igen har Mette Frederiksen trukket meget spænding ud af forhandlingerne. Hun har allerede været ude at sige, at der er nogle ting, der ikke bliver gennemført som planlagt. Vi skal ikke forvente, at natklubberne får lov at åbne. På den måde har Mette Frederiksen endnu en gang reduceret de andre partier til statister. Vi kender mere eller mindre resultatet på forhånd.«

Er det i det lys, vi skal se Venstres forslag om at tvangsindlægge corona-smittede, som ikke følger karantænereglerne?

»Ja, det er Venstres forsøg på at komme ind på en bane, som optager mange danskere: Nemlig den etniske slagside blandt corona-smittede. Det er næppe noget tilfælde, at det er Inger Støjberg, der er gået ud med det budskab.«

»Her møder udlændingepolitik corona, men det er langt hen ad vejen et slag i luften, for muligheden for tvangsindlæggelse ligger allerede i lovgivningen, så der er sådan set ikke noget at forhandle om. Det er et show-off fra Venstres side.«

Partilederne var ifølge politiske iagattager reduceret til statister, da statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde om fase 2 af genåbningen af Danmark, efter regeringen og partilederne mødtes til de afsluttende forhandlinger på Marienborg nord for København, torsdag den 7. maj 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Flere partier har op til forhandlingerne beklaget sig over, at de ikke bliver orienteret tilstrækkeligt og hurtigt nok om udviklingen i smittetallene og anden relevant viden om corona-udviklingen i Danmark af regeringen. Har de en pointe?

»Ja, men Mette Frederiksen kan bare trække på skuldrene. Det er lidt en sidediskussion, som ikke rammer hende.«

Men før coronakrisen var regeringens største problem vel, at den fremstod som magtfuldkommen?

»Ja, det er det store paradoks. Den diskussion døde paradoksalt nok fuldstændig med coronakrisen, hvor regeringen i sjælden grad har vist, hvor magtfuldkommen den er. Men Mette Frederiksen slipper af sted med det, fordi vælgerne ikke gider flueknepperi om, hvem der bliver orienteret om hvad og hvornår. De frygter en epidemi og stigende smittetal, og Mette Frederiksen har formået at skabe et indtryk af, at hun passer på os alle sammen.«

Hvad vil det betyde for Mette Frederiksen, hvis smitten spreder sig, og regeringen ser sig nødsaget til at rulle dele af genåbningen baglæns?

»Hun lukker ikke ned en gang til. Danskerne har ikke samme velvilje til en nedlukning som i foråret.«