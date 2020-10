Det var et helt specielt øjeblik i dansk politik, da Morten Østergaard onsdag trak sig som formand for De Radikale. Det var en af den slags scener, der længe vil blive husket.

Det mener B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Det var et ikonisk øjeblik. Morten Østergaard var sindssygt bevæget, og man skal være gjort af sten, hvis man ikke fik lidt sympati med ham i situationen,« siger Henrik Qvortrup, der selv stod blandt den fremmødte presse, da det historiske øjeblik udspillede sig foran Den Sorte Diamant i København.

»Man må give ham, at det kan være, han lavede krumspring undervejs i sagen, men da vi nåede frem til denne her linje, var det en ærlig mand, der erkendte sine fejl. Der var ingen forsøg på at bortforklare,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Man kan mene meget om hans håndtering, men i nederlagets stund var han et mandfolk.«

Ordene fra Morten Østergaard faldt under det korte pressemøde på følgende måde:

»Jeg har svigtet min gruppes tillid. Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også nødt til at være åben om, at det var mig,« sagde Morten Østergaard.

Morten Østergaard annoncerede selv, at næstformad Sofie Carsten Nielsen overtager formandsposten efter ham. Den beslutning blev taget af folketingsgruppen under krisemødet.

Det Radikale Venstre ville have lidt et alvorligt troværdighedsknæk, hvis Morten Østergaard havde fortsat. Men når det modsatte blev tilfældet, vil det måske omvendt styrke partiets troværdighed, vurderer Henrik Qvortrup.

»Han var tvunget til at ofre sig af hensyn til partiet. Med ham som partiformand ville det være et troværdighedsmæssigt amputeret parti. Nu lægger man sig fladt ned, så jeg tror ikke, der er sket skade,« siger han.

Morten Østergaard blev spurgt af Henrik Qvortrup, om han havde tænkt sig at stoppe i politik. Det har den nu tidligere partiformand ikke planer om, lød svaret fra Morten Østergaard, inden han forlod den ventende presse.