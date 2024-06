Den absolut største historie ved dagens valg til Europa-parlamentet er, at Socialdemokratiet ikke længere er det parti, som flest danskere har sat deres kryds ved.

Det siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Det her er en ydmygelse af dimensioner for Socialdemokratiet. Det er en katastrofe uden lige, at de nu er det andetstørste parti. Nu kan der ikke henvises til meningsmålinger længere. Det er et rigtigt valg,« siger Henrik Qvortrup.

Og lige så stor katastrofen er for Socialdemokraterne, lige så stor en succes er det for SF, der i prognosen klokken 23 står til henholdsvis 17,6 procent på TV 2 og 17,2 procent på DR.

»Det er en enorm triumf for SF. De er markant foran Socialdemokratiet. SF har haft en god kandidat, men det er også partiet, hvor alle frustrerede socialdemokratiske kandidater løber hen,« siger han.

På den borgerlige fløj har Liberal Alliance kun sikret et mandat. Liberal Alliance har med Alex Vanopslagh i spidsen ikke kunnet overføre den store fremgang i landspolitikken til mere end et enkelt mandat i Europa-Parlamentet.

»Det er jo fremgang fra sidst. Men det er intet i forhold til landsmålingerne. Enten er gassen ved at gå af Vanopslagh-ballonen, eller også er det udtryk for, at kandidaten Henrik Dahl ikke er trængt igennem,« siger Qvortrup.

Moderaternes valgkamp har været præget af ufrivillig spænding, lige siden spidskandidat Stine Bosse rodede rundt i, om man ønskede sig 7.000 flygtninge til Danmark eller 0 flygtninge.

Men prognoserne viser, at hun lige præcis sikrer sig en billet til Bruxelles.

»Moderaterne skal bare have deres mandat hjem, så er den her aften overstået,« siger Henrik Qvortrup.

Qvortrup siger desuden, at Det Konservative Folkeparti med mere end otte procents opbakning langt om længe mærker noget fremgang.

»Det er ikke kandidatens (Niels Flemming Hansen, red.) fortjeneste. Her tror jeg mere på Mona-effekten,« siger han.