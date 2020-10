Ministre og embedsmænd på stribe, risikogrupper og værktøjer – og ja altså, hvad egentlig?

»Det var en katastrofe af et pressemøde det dér,« siger Henrik Qvortrup.

Dommen fra B.T.s politiske redaktør er klar, enkel og letforståelig. Det stik modsatte var derimod ifølge hans mening tilfældet, da regeringen anført af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lørdag fremlagde det såkaldte varslingssystem, der i fremtiden skal give et overblik over de mulige restriktioner alt afhængig af coronaens udvikling i Danmark.

»Man skal huske på, at de her coronapressemøder efterhånden er blevet myndighedernes kanal ud til danskerne, og ikke for på nogen måder at tale ned til danskerne: Men jeg tror ikke, at der var ret mange af dem, der sad og fulgte det her pressemøde, der forstod meget af det, der blev sagt. Og selv om jeg har mere end nogle år i branchen, føler jeg mig heller ikke i stand til at kunne sige, hvad budskabet helt entydigt var,« siger Henrik Qvortrup:

Henrik Qvortrup er politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup er politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»Det her blev slet ikke løftet kommunikationsmæssigt, overhovedet ikke. Jeg siger ikke, at alt skal kunne skæres ned til en pixibog, men regeringen har altså også et ansvar for at kommunikere, så folk forstår det. hvis man i længden vil opretholden en folkelig opbakning til det, der bliver gjort. Og det levede man overhovedet ikke op til her. Ingen blev klogere af det.«

På pressemødet fortalte Magnus Heunicke sammen med erhvervsminister Simon Kollerup (S), Tyra Grove Krause (afdelingschef i Statens Serum Institut) og Helene Bilsted Probst (vicedirektør i Sundhedsstyrelsen) i en time om varslingssystemet, det har været måneder undervejs. Det blev det hurtigt slået fast, at Danmark i øjeblikket befinder sig i risikogruppe 3 på en skala fra 1-5. Mere uklart blev det dog, da der blev spurgt ind til, hvordan hvordan risikoniveauet kan udvikle sig – her kan der nemlig både være lokale, regionale og nationale forskelle.

»Det er et komplekst system til en uforudsigelig tid,« som Magnus Heunicke formulerede det.

Henrik Qvortrup mener, at den timelange gennemgang blev alt for teknisk fyldt med alenlange indlæg uden et entydigt budskab.

Henrik Qvortruo kalder øjeblikket, da sundhedsminister Magnus Heunicke viste denne planche frem for 'bizart'. Vis mere Henrik Qvortruo kalder øjeblikket, da sundhedsminister Magnus Heunicke viste denne planche frem for 'bizart'.

»Helt bizart blev det, da Magnus Heunicke smækkede en planche op (se planchen herover, red.), og der var ikke én af dem, der sad derhjemme, der havde en chance for at se, hvad der stod,« siger den politiske redaktør, der desuden understreger det paradoksale i, at der flere gange undervejs i pressemødet blevet understreget, at kommunikation ville være en de vigtigste søjler i bekæmpelsen smittespredningen:

»Og det gør jo bare hele seancen endnu mere bizar, når de står og betoner vigtigheden af kommunikation, mens der i sjælden grad var tale om dårlig kommunikation.«

Henrik Qvortrup mener i bund og grund, at pressemødet aldrig burde være blevet holdt.

»Jeg kan forstår, at der var en teknisk gennemgang senere på dagen. spørgsmålet var, om de ikke bare skulle have holdt det ved det. Det kunne også udmærket være blevet erstattet af, at man havde sendt nogle oplysninger ud til virksomhederne i deres e-boks,« konkluderer B.T.s politiske redaktør.