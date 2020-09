Når Jakob Ellemann-Jensen fra sin sygeseng bryder tavsheden, og som (sygemeldt) formand for Venstre går ind i sexismedebatten, sker det ene og alene af en årsag.

Han skal rydde op. Rydde op efter Inger Støjberg.

»Når Ellemann bryder med sit selvpålagte sygeorlov og bryder med den tavshed, han havde sagt, han ville holde i nogle uger, så er det i første omgang ikke fordi, at der i dag er nye vinkler til sexismedebatten. Det er fordi, at Inger Støjberg har været ude i ugen, der er gået, og sået tvivl ved, hvad der er Venstres linje,« siger B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Den tvivl, som Inger Støjberg – der p.t. er Venstres fungerende formand på grund af Ellemanns sygeorlov – har sået i partiet, skyldes ifølge Qvortrup det opslag, hun skrev på Facebook mandag 21. september.

Jakob Ellemann-Jensen er sygemelt efter en operation for to diskusprolapser. Imens er næstformand i Venstre, Inger Støjberg, fungerende formand. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jakob Ellemann-Jensen er sygemelt efter en operation for to diskusprolapser. Imens er næstformand i Venstre, Inger Støjberg, fungerende formand. Foto: Liselotte Sabroe

Her argumenterede hun for, at det er 'ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexismesnak'.

Opslaget skabte en masse furore og virak, og Støjberg blev fra flere sider kritiseret for at afspore debatten om sexisme.

»Ellemann kan simpelthen ikke leve med, at alle andre partier går ud og siger det, som man skal sige omkring sexismedebatten, imens Venstre er det parti, der siger: 'nå, det er jo nok ikke så slemt alligevel.' Det går simpelthen ikke,« uderstreger Henrik Qvortrup.

»Så det er alene fordi, han vurderer, at Støjberg har skabt tvivl om, hvorvidt Venstre er et moderne parti, der bekymrer sig om de her kvinder.«

Kommer efter 322 kvinders opråb

Jakob Ellemann-Jensens kommentar til sexismedebatten, leverede han på Facebook lørdag morgen, efter 322 kvinder i et debatindlæg i Politiken fortæller om sexisme og fysiske krænkelser på Christiansborg og i dansk politik generelt.

De 322 kvinder er eller har alle sammen været aktive i dansk politik, og der er vidnesbyrd fra partier på begge sider af folketingssalen.

Jakob Ellemann-Jensen kalder det »rystende læsning«, som vidner om en kultur, »hvor man som kvinde kan blive udsat for ting, som ingen skal udsættes for«.

En mere fast og alvorlig tone om den generelle sexismedebat, end den Støjberg præsenterede i sin kommentar, som dog også understregede, at ingen skal finde sig i at blive »berørt upassende eller blive udsat for deciderede overgreb«.

Meler sin egen kage

Ifølge Henrik Qvortrup skal Inger Støjbergs kommentar forstås som et kalkuleret angreb for at fremme egne interesser:

»Støjberg er jo ikke en nybegynder. Hun ved ganske udmærket, hvad der sker, når hun går ud og skriver, som hun gør. Og der er angiveligt også et publikum – måske af ældre mænd – der er enig med hende i, at det er gået over gevind. Men med Venstre-øjne er det her ikke hensigtsmæssigt. De vælgere, hun ville trække til med det her, må forventes i forvejen at være borgerlige, » siger Qvortrup.

Potentielt er hun i stedet med til at skubbe en masse nye vælgere væk fra partiet, mener B.T.s politiske redaktør:

»Hvor mange unge kvinder i byerne, som er nogle af dem Venstre gerne vil have fat i, tror du, synes, at det er fedt, når Støjberg siger det her? Nok ikke ret mange, vel,« spørger Qvortrup retorisk og understreger samtidig, at Støjberg med sit opslag har begået endnu en brøde, som hun med sin anciennitet og politiske tæft burde have undgået:

Inger Støjberg, fungerende formand i Venstre, kom i modvind, efter hun på Facebook sagde, at sexismedebatten var ved at gå over gevind. Foto: Philip Davali Vis mere Inger Støjberg, fungerende formand i Venstre, kom i modvind, efter hun på Facebook sagde, at sexismedebatten var ved at gå over gevind. Foto: Philip Davali

»Udover at så tvivl om, hvordan Venstre ser på #metoo- og sexismedebatten, så har hun også – i hvert fald for en stund – fjernet fokus fra sagen om Jeppe Kofods fortid, som i hvert fald set med Venstre-øjne kørte så smukt. Hvorfor dog gå ind og dreje fokus over på egne uenigheder, når der er en kæmpe møgsag hos konkurrenten. Det står jo på side et i bogen om politisk spin, at man bare skal forholde sig i ro og lade de andre tage tæskene.«