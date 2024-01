En ufrivillig opvisning i regeringens magtesløshed.

Det er sådan, B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, karakteriseret det pressemøde, som regeringen holdt om Nordic Waste-skandalen fredag formiddag.

»Det var et interessant pressemøde,« siger Henrik Qvortrup som det første.

Ifølge ham er der ingen tvivl om, at pressemødet med justitsminister Peter Hummelgaard, miljømoinister Magnus Heunicke og erhvervsminister Morten Bødskov ikke gik, som de havde håbet.

Det er Socialdemokratiets egen retorik i sagen, der er endt med at koste dem dyrt.

Flere socialdemokratiske politikere, herunder statsministeren, har tordnet mod ejeren af Nordic Waste, men på dagens pressemøde var løsningerne lige så svære at finde som sagens hovedperson.

»Nu er socialdemokraterne faret frem moralprædikener, men pressemødet bevidnede, at det bare er retorik. Når det kommer til konkrete forslag er regeringen rådvild. De aner ikke, hvad de skal gøre,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Pressemødet var en påmindelse om, at regeringen er gået efter en folkestemning. Det må stå klart for enhver efter i dag, at de ikke har nogen plan.«

Ifølge B.T.s politiske analytiker kom Magnus Heunicke under pres, da B.T.s udsendte rapporter spurgte ind til princippet om, at forureneren betaler, som flere i regeringen har turneret med i disse dage, når det kommer til ejeren af Nordic Waste.

Spørgsmålet var, hvorfor Aalborg Portland, der er den største CO₂-udleder i Danmark, får en miljørabat på op mod en halv milliard kroner om året. De to ting mente miljøministeren ikke, at man kunne sammenligne.

Hør spørgsmålet her:

For Henrik Qvortrup er der ingen tvivl om, at der næppe kan være meget tilfredshed internt hos socialdemokraterne efter pressemødet.

Han mener desuden, at man skal notere sig, at der kun var socialdemokrater til stede ved fredagens pressemøde.

»Jeg tror, at Venstre er knap så begejstrede for den her manhunt på Torben Østergaard-Nielsen,« siger Henrik Qvortrup.

Sagen om Nordic Waste ramte offentligheden i december, da et jordskred fandt sted på virksomhedens grund med potentielt store miljømæssige skader som følge. Nordic Waste arbejder med at håndtere forurenet jord.

Regeringen har fra start været stærkt kritisk over for virksomheden, der forlod opgaven med at håndtere jordskreddet i midten af december og siden er gået konkurs.

Lyt til seneste afsnit af B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' her: