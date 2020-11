Selv om regeringen og de røde partier har fået samlet sig et flertal til at aflive alle mink i landet, så spreder det ikke glans over mink-håndteringen.

Det mener Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

»Den venlige udlægning er, at det har været en meget uskøn og forpjusket proces. Man sætter noget i gang og satser man på, at man får styr på det løbende.«

Regeringen samt partierne SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet indgik mandag aften en aftale om midlertidigt forbud mod mink i Danmark.

Samtidig er der aftalt hjemmel til aflivning af mink og tempobonus til minkavlere, der afliver deres mink senest 19. november.

Det lykkedes dog ikke for erhvervsminister Simon Kollerup (S) at få nogen borgerlige partier med på vognen, hvorfor en hastelovgivning ikke er mulig.

Det kræver nemlig et flertal på tre fjerdedele at få vedtaget en hastelov. Normalt tager det omkring 30 dage at få behandlet og vedtaget en lov på almindelig vis.

»Regeringen havde satset på at få støtte fra et af de borgerlige partier, men den ligger, som den har redt,« lyder det fra Henrik Qvortrup.

»Havde regeringen undersøgt det her, kunne de have fået det hastebehandlet. Men det her viser en sjælden kikset og magtfuldkommenhed fra regeringen, og det ser ikke kønt ud.«

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at aftalen mellem de røde partier kun »redder regeringens skind.«

»Og det handler om, at det parlamentariske grundlag nu skal blåstemple den ulovlige ordre, som Mette Frederiksen beordrede,« siger Jakob Ellenmann-Jensen til B.T.

Ikke desto mindre kom et flertal på plads, og regeringen har meget snart lovgivningen bag sig. Derfor spår Henrik Qvortrup nu også, at samtlige mink i Danmark er aflivet inden for den næste måned til halvanden.

Dog kan der nå at ske en masse i den måned.

»Rent politisk bliver det interessant at se, hvilke ting der kommer frem. Hvad der lå til grund for, at regeringen handlede uden at have loven på plads,« siger Henrik Qvortrup.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har beklaget en uklar kommunikation om mink-sagen. Alligevel er han tirsdag morgen 7.30 indkaldt i samråd for at forklare, hvordan regeringen kunne kræve aflivninger af mink uden en lovhjemmel.

Onsdag forventes en redegørelse om forløbet af blive fremlagt af regeringen.