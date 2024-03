Siden Søren Pape Poulsen, den nu tidligere formand og politiske leder af De Konservative, lørdag gik bort i en alder af 52 år, er det strømmet ind med rørende mindeord, anekdoter og lovprisning.

Men et spørgsmål står tilbage; hvem er den næste formand og politiske leder hos De Konservative?

B.T.s politiske analytiker kommer her med sine bud på en efterfølger. Ifølge Qvortrup havde man allerede kørt en i stilling som den næste formand og politisk leder.

»Vi starter med Rasmus Jarlov. Men han er nok mest et wildcard. Han er wild,« siger Henrik Qvortrup.

»Der er ingen tvivl om at på en god dag findes der ikke en mere karismatisk, slagkraftig politiker. Måske er han for vild til at være politisk leder. Når omstændighederne er, som de er, og når hans gemyt er så heftigt, så har jeg svært ved at se ham som en leder, der både kan samle partiet og samle det op.«

Dernæst er der tidligere børne- og socialminister, Mai Mercado, der trak sig som gruppeformand i starten af februar. Ifølge Henrik Qvortrup står hun ikke stærkt nok i partiet til at have en reel chance for at overtage formandskabet.

»Man snakkede om, at Mercado trak sig, fordi hun ikke ville være en del af Pape-regimentet,« siger Henrik Qvortrup.

En, der ifølge Qvortrup heller ikke står stærkt nok i partiet, men som flere anser som en mulig kandidat, er Mette Abildgaard. Hun har ifølge Henrik Qvortrup været »en Pape-loyalist«.

»Man skal huske på i de her dage, hvor det strømmer ind med store og ikke mindst berettigede roser til Pape, at der var mange, som var utilfredse med ham som leder. Ud fra en kold kalkule har det ikke været nogen fordel at have været tæt på Pape,« siger Henrik Qvortrup.

Siden Søren Pape lørdag gik bort har Høje Taastrup-borgmesteren Michael Ziegler været fungerende formand.

Og Ziegler er ifølge Henrik Qvortrup ikke noget dårligt bud, når man skal pege på den næste politiske leder.

»Han kender partiet sindssygt godt. Dengang Pape blev leder, fik Ziegler faktisk tilbuddet først, men ville ikke være formand af forskellige grunde, så blev det Pape på en slags afbud,« forklarer Qvortrup.

Michael Ziegler er udover at være borgmester også næstformand i Kommunernes Landsforening, hvilket ifølge Qvortrup betyder, at han har landspolitisk erfaring.

Høje Taastrup-borgmesteren har dog tidligere været ramt af leukæmi og været igennem et længere behandlingsforløb.

»Han er et sikkert valg. Jeg kunne godt se ham som en god politisk leder af partiet, hvis han vil og helbredet er til det.«

Det efterlader os med Henrik Qvortrups klare favorit til posten.

Mona Juul. Som ifølge Henrik Qvortrup allerede var ved at blive kørt i stilling som partiets næste formand, da man ifølge ham ikke forventede, at Pape ville være formand efter sommerens Europaparlamentsvalg.

»Hun har den der samlende evne. Hun kan på en god dag minde lidt om Norges tidligere statsminister Erna Solberg, har jeg hørt flere sige, og det er jeg enig i,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Jeg har svært ved at se noget tale mod hende. Det eneste, der kunne være, er, at hun ikke er noget kendt navn blandt danskerne, men det kan jo ændre sig.«

Søren Pape Poulsen blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i De Konservative fredag. Pape blev kort tid derefter kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. Han afgik ved døden lørdag klokken 13:13.

Han efterlader sig sine to forældre, som han var sammen med fredag inden han kørte til hovedbestyrelsesmøde.

