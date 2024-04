En folkevalgt forsvarsminister, der ikke aner, hvad der foregår i hans eget ministerium.

Sådan lyder nu en skarp dom over Troels Lund Poulsen (V), efter han onsdag annoncerede, at han har fyret chefen for det danske forsvar, Flemming Lentfer.

Fyringen er et midlertidigt punktum i en sensationel sag, hvor forsvarsministeren efter eget udsagn blev holdt i blinde om et alvorligt systemnedbrud på et dansk krigsskib i ildkamp.

»Det er meget opsigtsvækkende, at den folkevalgte forsvarsminister ikke har indsigt i, hvad der foregår i hans eget ministerium,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, der ser sagen som symbol på et strukturelt problem i Forsvaret.

»Det er et system, som ikke helt har vænnet sig til at have en politisk chef for det hele. Kommandovejen fungerer ikke.«

Tirsdag kunne forsvarsmediet Olfi fortælle, at afgørende forsvarssystemer i marts fejlede på den danske fregat Iver Huitfeldt, mens mandskabet var i fuld gang med at afværge et droneangreb i Det Røde Hav.

Lund Poulsen, som har det øverste ansvar for Forsvaret, afviser at have været informeret om de alvorlige fejl, der bragte mandskab i fare.

Samme dag, som historien kom frem i medierne, bad han således om en redegørelse over forløbet.

Den blev onsdag morgen leveret af Forsvarskommandoen og lækket til TV 2. Mediet skriver, at Forsvaret i redegørelsen frikender sig selv for ansvar og oplyser, at man rent faktisk havde informeret ministeriet om fejlene på fregatten.

Men den del har der måske været delte meninger om – for senere, samme dag, kom Forsvaret med en ny redegørelse, hvor beskrivelsen af forløbet var ændret.

»Man må antage, at der står i den første redegørelse, som blev lækket, at Troels Lund Poulsens system har været orienteret om manglerne på fregatten,« siger Qvortrup.

»Når der så kommer en version to, er det nok fordi, at hans system siger, at det har de ikke.«

Qvortrup mener, at de divergerende forklaringer fra Forsvaret, som tilsyneladende forsøger at vaske hænder, vidner om »en rygende magtkamp mellem det militære og det civile system.«

»Læk kommer jo ikke af ingenting,« siger han med henvisning til, at TV 2 fik indblik i den første redegørelse, der stillede Forsvaret i et positivt lys, inden offentligheden kendte til den. »Der har siddet nogen i Forsvaret og forsøgt at modarbejde ministeren.«

På et pressemøde onsdag aften slog Lund Poulsen igen fast, at han ikke har kendt til fejlene på skibet. Og det, mener Qvortrup, fremgik tydeligt:

»Han lignede en mand, der ikke anede, hvad der foregik. I går aftes blev det afsløret, at Troels Lund Poulsen ikke har været herre i eget hus.«

Derfor kommer det ikke bag på Qvortrup, at ministeren var nødt til at fyre forsvarschefen.

»Der er tydeligvis kræfter i Forsvaret, som ønsker at bekæmpe den linje, forsvarsministeren politisk har besluttet at lægge,« siger kommentatoren.

»Løsningen er vel, at forsvarsministeren får bøjet i neon, at det er ham, der bestemmer.«