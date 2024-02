Mike Fonseca har ikke tænkt sig at komme tilbage til Folketinget med bøjet nakke og sætte sig ned på bageste række.

Tværtimod har han tænkt sig at gøre hvad han kan for at gøre livet for Løkke og resten af regeringen mere besværligt end det var i forvejen.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup efter at Fonseca onsdag efter flere måneders tavshed har skrevet et længere indlæg i Altinget.

Her skriver han blandt andet, at han er blevet udsat for chikane og trusler efter det kom frem, at han som 28-årig var blevet kæreste med en 15-årig pige.

»Regler bliver så underligt ligegyldige, når et par elsker hinanden. Det er måske tosset. Men kærlighed følger ikke reglerne. Kærligheden har en plan for hver af en af os, og kærlighed gør blind,« skriver Fonseca.

Han skriver også, at han fortsat er kæreste med den 15-årige pige selvom forholdet kostede ham pladsen og sagen vakte stor offentlig stor harme i Danmark.

»Fonseca er tydeligvis vred på alle dem, som han mener, har kritiseret ham på et urimeligt grundlag. Han prøver sat få ført krigen over i fjendens lejr nu ved at pege på det, han mener er hykleri,« siger Qvortrup.

Fonseca skriver nemlig blandt andet, at han ikke mener, det hænger sammen, når politikere argumenterer for, at 15-årig skal have flere rettigheder, mens man samtidig har været meget hurtige til at pege fingre ad ham for at have et forhold til en person over den seksuelle lavalder.

»Han har jo i og for sig en pointe i det, han skriver. Hvis de politikere, der kappes om at pege fingre af ham, virkelig synes det var så forkert det, han har gjort, kunne de jo lave lovgivningen om,« siger Qvortrup.

Han fortsætter:

»Han står også et bedre sted nu i forhold til det argument efter politiet har vurderet, at der ikke er foregået noget ulovligt. Når det så er sagt, er det der stadig stort forskel på jura og moral, ikke mindst i politik. Bare se på, hvor mange politikere, der lige nu skælder ud på en milliardær i Nordic Waste-skandalen selvom vedkommende ikke har noget juridisk ansvar,« siger Henrik Qvortrup.

Mike Fonseca skriver ikke noget i opslaget om, hvornår han vil komme tilbage til Folketinget som løsgænger. Han er lige nu på sygeorlov.

Ifølge Henrik Qvortrup er der ingen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen langt hellere havde set at Fonseca var stoppet og havde overladt sit mandat til en anden fra Moderaterne.

Men det er dog ikke sådan, at regeringen flertal lige nu er truet af Fonseca.

»Det er indlysende, at Fonseca ikke har nogen politisk karriere foran sig. Der er også en række partier, der har sagt nej til at tage ham ind i. Men han lyder i det her indlæg bestemt ikke som en mand, der har tænkt sig at komme krybende ind i Folketinget igen og sætte sig på bageste række,« siger Henrik Qvortrup.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Mike Fonseca.

