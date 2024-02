Mens Socialdemokratiet og Venstre er bundet af henholdsvis bånd til landbruget og »kødsovsløftet«, er dagens præsentation af Svarer-udvalgets forslag til udformningen af en CO2-afgift på landbruget en nem omgang for Moderaterne.

»Lars Løkkes Rasmussens parti har intet i klemme,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Moderaterne er ifølge Henrik Qvortrup det af de tre regeringspartier, der har det nemmest med dagens forslag, der rammer dansk landbrug og vil gøre blandt andet oksekød og mejeriprodukter dyrere.

Onsdag har en regeringsnedsat ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen præsenteret en række modeller med tre forskellige afgiftssatser for en fremtidig CO2-afgift på landbruget.

Umiddelbart gør ekspertgruppens forslag især ondt på især Venstre, men partiet kan også benytte slaget om CO2-afgiften på landbruget til at gøre sig fri at bindingerne til landbruget, som vælgermæssigt fylder mindre og mindre, betoner Henrik Qvortrup:

»Det her er en mulighed for Venstre til at sige: 'Her står skabet altså'. Der skal trækkes en streg i sande for, hvor meget man vil lade sig køre rundt i manegen af landbruget.«

Ifølge Henrik Qvortrup er der ingen tvivl om, at hvis Venstre går med i en aftale om CO2-afgift på landbruget, står både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti klar til at samle frafaldne vælgere op.

»Hos Venstre må man lade falde, hvad ikke kan stå,« siger Qvortrup og påpeger, at især Inger Støjberg har brugt meget af onsdagen på at kritisere Svarer-gruppens forslag.

Den ene af afgiftsmodellerne betyder, at prisen på et halvt kilo oksekød vil stige med 4,50 krone, og en prisstigning på »almindelige fødevarer« er noget, Mette Frederiksen tidligere har sagt, hun ikke vil være med til.

Det er det, Henrik Qvortrup kalder »kødsovsløftet«.

Alligevel kan Socialdemokratiet ikke holde til ikke at gøre noget.

»Så står der en hel venstrefløj klar til at gå i kødet på dem,« siger Qvortrup.

Selvom Socialdemokratiet ifølge Henrik Qvortrup med stor sandsynlighed komme til at bryde Mette Frederiksens kødsovsløfte, er en klimaafgift på landbruget en mulighed for Socialdemokratiet til at vise, at det ikke bare er tomme ord, når de taler om klimaet.

»Det kommer til at gøre ondt, men de vil kunne sige: 'Vi mente det, da vi sagde det med klimaet',« siger Henrik Qvortrup.

Onsdag fremlagde en ekspertgruppe, som regeringen selv har nedsat, tre konkrete modeller for, hvordan der kan lægges CO2-afgifter på landbruget for reducere landbrugets store udledninger af drivhusgasser fra ikke mindst produktion af oksekød.

I den ene model foreslår ekspertgruppen en CO2-afgift på 750 kroner pr. udledt ton CO2. Det vil helt konkret få prisen på et halv kilo oksekød til kødsovsen til at stige med 4,50 kroner.

I den næstdyreste model foreslår regeringens ekspertudvalg en CO2-afgift på 375 kroner pr. udledt ton CO2. Det vil øge prisen på en pakke med et halvt kilo oksekød med cirka 2,30 kroner.

I den billigste model lyder CO2-afgiften på 125 kroner pr. udledt ton CO2. I det tilfælde vil prisstigningen på en pakke hakket oksekød med 500 gram også stige med 1,40 kroner.

