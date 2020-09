Vælgerne er ikke nede med Venstre og Jakob Ellemann-Jensen.

Flere meningsmålinger peger nu i retningen af en vælgerflugt fra Venstre siden folketingsvalget sidste år, hvor partiet fik 23,4 procent af stemmerne.

Fredag viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR og Altinget, at Venstre står til den laveste tilslutning siden valget. Kun 17,2 procent af danskerne vil stemme på Venstre, hvis der var valg i dag.

»Tendensen er helt klar: Det går ned af bakke for Venstre, og det må være meget deprimerende læsning for Jakob Ellemann-Jensen. Man må konstatere, at det ikke på nogen måde er lykkedes for Ellemann at træde i karakter som en fuldgyldig leder af blå blok,« siger Henrik Qvortrup, B.T.s politiske redaktør.

Jakob Ellemann-Jensen, formand, Venstre taler ved Dansk Erhvervs Årsdag som afholdes i Øksnehallen i København, torsdag den 10. september 2020.

Flere andre målinger peger også i denne retning for Venstre. I en ny YouGov-måling ligger Venstre helt nede på 13,9 procent. Det er dog vigtigt at nævne, at målingen stikker meget ud fra andre målinger.

Ifølge Berlingskes vægtede gennemsnit fra 8. september ville 18,4 procent af danskerne stemme på Venstre.

Det seneste taktiske træk fra Jakob Ellemann-Jensen kom på partiets sommergruppemøde den 21. august. Her gjorde Ellemann det klart, at Venstre ikke vil søge et flertal ind over midten, men går efter en ren borgerlig blok.

»Det er alarmerende for Ellemann, at målingerne kommer efter det sommergruppemøde, hvor han gjorde et stort nummer ud at afskrive sig de radikale og definitivt slå ind på en hård udlændingekurs. Noget tyder på, at det ikke har haft nogen effekt på vælgerne,« siger Henrik Qvortrup.

Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde og Karsten Lauritzen ses her under Venstre's pressemøde i forbindelse med deres sommergruppemøde på Hotel Alsik i Sønderborg, fredag den 21. august 2020.

Venstres tilbagegang i målingerne kommer efter, at Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen har udgivet en bog, hvor han direkte modsiger Ellemanns politiske linje.

Det skabte i sidste uge stort røre, hvor flere Venstre-profiler var ude og angribe Løkke.

»Selvfølgelig har balladen om i forbindelse med Løkkes bog også haft en betydning. Og nok kan Ellemann glæde sig over, at Venstres folketingsgruppe rykker sammen omkring ham og bakker op,« siger Qvortrup.

»Men hvad hjælper det, hvis vælgerne ikke gør det?«