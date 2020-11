»Den største demokratiske skandale i nyere danmarkshistorie.«

De borgerlige partier er stimlet sammen og kræver en undersøgelseskommission af regeringens håndtering af mink-skandalen, der ifølge dem, er den største skandale i danmarkshistorien.

Sådan skriver Jakob Ellemann-Jensen, formand i Venstre på Facebook.

Det vender vi tilbage til. I første omgang kigger vi på selve undersøgelseskommissionen. Hvorvidt den bliver realitet, er umiddelbart svært at spå om. I hvert fald hvis man spørger Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

»Hele det her forløb har bragt blå blok sammen. For 3-4 måneder siden var de uenige om det hele. Mette kørte med klatten, og de blå skændtes indbyrdes. Nu er de genforenet, og der er ikke noget, der forener mere end en fælles fjende.«

»Det er realistisk med en undersøgelse. Men hvilken slags, det er svært at sige. De Radikale går ind for en parlamentarisk undersøgelse, som de blå partier kan blive nødt til at acceptere.«

Forklaringen til det er, at de blå partier – Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Nye Borgerlige – ikke har flertal til at igangsætte en undersøgelse uden De Radikale.

Enhedslisten og SF er derimod fortaler for en advokatundersøgelse, hvilket Henrik Qvortrup ikke kan lade være med at tage sig til hovedet over.

»Det er besynderligt. De røde partier går så meget ind for, at loven skal holdes. Derfor kan jeg ikke se det som andet end monumentalt hykleri. Det modstrider alt, hvad de står for. Man kan ikke frigøre sig fra den tanke om, at det tydeligt viser, hvem man holder med i politik.«

»Omvendt var blå blok modstræbende, dengang Inger Støjberg skulle undersøges. Så man kan sige, hykleriet vender begge veje.«

Og så er vi tilbage ved blå bloks føromtalte ord:

Danmarkshistoriens største skandale.

»Jeg synes, vi er oppe i den tunge skala. Jeg har ikke grund til at tro, at statsministeren, da hun stod på pressemødet, vidste, at det var ulovligt. Hvorfor skulle hun lyve?,« mener Qvortrup, som slutter:

»Skandalen ligger i den periode, fra statsministeren finder ud af, det er ulovligt. Der går tre-fire dage, hvor praksissen får lov at fortsætte med assistance fra politiet. I den her sag virker det til, at vi åbenlyst har en statsministeren, der med åbne øjne har gjort noget ulovligt, men hun virker ligeglad.«