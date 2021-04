Onsdag præsenterede Kristendemokraterne deres 2030-plan, men det var ikke kun partiformanden, Isabella Arendt, der mødte op til mødet.

Ved hendes side stod også den nye dreng i klassen, Jens Rohde, der for nylig har meldt sig ind i partiet og er blevet politiske ordfører.

Et ganske udmærket makkerpar, hvis du spørger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»De gjorde det godt begge to. Parløbet kan et eller andet sammen, og jeg kan overordnet godt se perspektiverne i projektet. Jens Rohde tilføjer Kristendemokraterne et aspekt mere end værdipolitik,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Henrik Qvortrup har Kristendemokraterne nemlig tidligere primært slået sig op på emner som abort og sex før ægteskab, men denne gang er der mere på programmet.

Isabella Arendt og Jens Rohde præsenterede nemlig en vækstplan.

»Det kan godt være, at Kristendemokraterne hele tiden har haft en vækstplan på dagsordenen, det har bare aldrig fyldt meget,« siger Henrik Qvortrup.

Derudover mener han, at Jens Rohde tilføjer noget politisk substans stil partiet.

»Jeg kan sagtens se, hvorfor de slår pjalterne sammen. Jens Rohde kommer med parlamentarisk erfaring, og der ingen i den nye ledelse i Kristendemokraterne, der har været i Folketinget,« siger Henrik Qvortrup.

Netop Kristendemokraternes kristne værdier blev Jens Rohde konfronteret med på pressemødet gennem særligt ét spørgsmål, som ikke faldt i god jord hos politikeren.

Her spurgte en journalist Jens Rohde om, hvordan jorden og mennesket blev skabt, hvortil han svarede:

»Mit svar er, om du nogensinde har stillet det spørgsmål til andre mennesker i Folketinget?,« spurgte Jens Rohde tilbage.

Journalisten svarede nej, han havde aldrig spurgt andre folketingsmedlemmer om dette. Men på trods af det, mener Henrik Qvortrup, at spørgsmålet var fair:

»Det er sandt, det spørgsmål vil ingen andre få. Men der er bare heller ikke andre partier, der slår sig så meget op på værdipolitik. Det er et fair nok spørgsmål, og han kommer til at få flere af slagsen,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Han vil gerne lege, at det bare er et parti, som alle andre, og det er det sådan set også, men vi kan ikke få Kristendemokraternes historie til at forsvinde, og det kan Jens Rohde heller ikke. Derfor må han forvente sådan noget fremover.«

Med Jens Rohdes ankomst i Kristendemokraterne, er partiet igen repræsenteret i Folketinget, hvilket de elles ikke har været i ti år. Men om Jens Rohdes ankomst er nok til ligefrem at få partiet ind over spærregrænsen på 2 procent af stemmerne ved næste valg, er svært at sige.

»Det er svært. Men det er klart, de står bedre nu end tidligere,« siger Henrik Qvortrup.