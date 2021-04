Lars Løkke kunne lørdag aften afsløre i sin klumme på B.T., at han stifter et nyt parti. Et parti, som Henrik Qvortrup i en analyse spår gode chancer for at få succes.

Men hvem skal hjælpe Lars Løkke og partiet til succes? Hvem kan lade sig friste af det nye parti og stille op som kandidat?

Henrik Qvortrup giver her et par bud på, hvilke navne han kan se i Løkkes nye parti.

»I Venstre er der et par bud. Troels Lund Poulsen og Jan E. Jørgensen står ikke til at blive genvalgt lige nu i Venstre. De ville måske have en større chance i Løkkes parti, og det er sådan nogle overvejelser, de måske går med. Tommy Ahlers er egentlig glad for at være i Venstre, men han kunne også være et bud.«

Også uden for Venstre ser Henrik Qvortrup flere muligheder.

»Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Christina Egelund og Jens Rohde er også muligheder. Simon Emil og Christina Egelund har selv afvist det, men det kan jo være, at de kommer på andre tanker. Jens Rohde deler synet på, at det er gået for vidt med udlændingestramninger. Ganske vist har de været modstandere, men jeg ved, at der har været samtaler.«

Henrik Qvortrup tilføjer derudover, at Lars Løkke muligvis vil forsøge at tiltrække nogle fra det ikkepolitiske miljø. Det kunne være erhvervsfolk eller sportsstjerner, lidt ligesom Tommy Ahlers eller Joachim B. Olsen i sin tid.

Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel-Schmidt er allerede fra 1. maj ansat som sekretariatsleder i Løkkes 'politiske netværk'.