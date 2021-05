Mandagens forhandlinger om yderligere genåbning gik, som det er gået mange gange før: Oppositionen kom med en stribe krav, forhandlede – og måtte luske ud med uforrettet sag.

»Det var en ubarmhjertig demonstration i, hvem der bestemmer i dansk politik,« analyserer B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

For da parterne kom ud omkring midnat, havde de borgerlige ledere som Jakob Ellemann-Jensen (V), Søren Pape (K) og Kristian Thulesen-Dahl (DF) langtfra slidt deres kuglepenne op med at sætte flueben ud for de forslag til yderligere lempelser, de havde med på ønskesedlen.

Eksempelvis blev der nærmest ikke rørt ved reglerne for coronapasset. Fra på fredag er eneste praktiske ændring i danskernes hverdag, at man ikke længere skal vise det på biblioteket eller i foreningslivet.

Henrik Qvortrup er B.T.s politiske redaktør. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup er B.T.s politiske redaktør. Foto: Jon Wiche

»Jeg havde ønsket et større opgør med coronapasset, men regeringen stillede sig i vejen,« som Søren Pape udtrykte det.

Til det siger B.T.s politiske redaktør:

»Det er en påmindelse om, at oppositionen allernådigst får lov til at være med, og nogle gange får den lov til at lade som om, den bestemmer en lille smule – men det er altid på regeringens præmisser,« siger Henrik Qvortrup og hæfter sig ved, at den lille luns, som opppositonen fik med en kommende udfasning af coronapas og mundbind, faktisk først endeligt bliver besluttet i juni.

Et andet forslag fra de borgerlige partier (og Radikale Venstre), som regeringens forhandlere Nick Hækkerup og Magnus Heunicke blankt afviste, var den såkaldte kørekortsmodel – det vil sige, at der ikke skal være pligt til at vise coronapasset for at gå på restauranter og cafeer, men kun i tilfælde af at myndighederne laver stikprøvekontrol. Altså som med et almindeligt kørekort.

Ifølge Henrik Qvortrup viser det, at regeringen i fornhandlingsfaserne om yderligere genåbninger stadig holder fast i et forsigtighedsprincip, selv om det er 15 måneder siden, at coronapandemien ramte Danmark og verden.

»Det afspejler en regering, der stadig går med livrem og seler: Tillid er godt, kontrol er meget bedre. Og selv i en relativ sen fase af den her pandemi tror de ikke på, at vi kan håndtere sådan en kørekortsmodel,« siger Henrik Qvortrup.

At regeringen kan agere så kontant, som den gør i forhandlingerne med oppositionen, er der ifølge B.T.s politiske redaktør en oplagt grund til.

»Jeg må bare konstatere, at der i meningsmålinger jo er konstant opbakning til partier, der kører livrem og seler-linjen. Der er flertal for det, og folk er ikke synderligt i oprør, så tja … så er der jo al mulig grund til at demonstrere, hvem der har bukserne på, hvis man sidder i regeringen,« siger Henrik Qvortrup.

